Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-au despărțit. Ce a dus la ruptura definitivă: „Nu eram fericiți”

Loredana Chivu este singură, din nou! După o relație marcată de suișuri și coborâșuri cu Sorin Nicolescu, cei doi și-au spus „Adio!”. Ruptura pare definitivă, mai ales că ea a confirmat și a vorbit deja despre viața de femeie singură. Toate detaliile în articol!

Relația dintre blondină și afacerist a fost mereu una cu năbădăi. Cu toate că și-au spus pa-pa de multe ori, cei doi și-au mai oferit mereu o șansă. Acum, pare că povestea a ajuns la final!

Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-au despărțit

Când a fost vorba de despărțirile din trecut, Loredana Chivu a preferat să rămână discretă și să nu confirme despărțirea. Motiv care ne face să credem că acum e definitiv! Blondina a confirmat tot și a vorbit despre viața de femeie singură, dar și despre cât de nefericită a fost alături de Sorin Nicolescu.

În cadrul unei emisiuni, diva a detonat bomba: s-a despărțit de bărbatul care ar fi trebuit s-o însoțească spre altar.

”În prezent nu am nicio relație, sunt singură. Este alegerea mea să fiu singură. Când o femeie spune că este singură, nu este neapărat un lucru rău. Din contră, poate să fie cel mai bun lucru din viața ei. Nu sufăr după nimeni și după nicio relație. Consider că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie și cum le așează Dumnezeu. (…) Hai să spunem nepotrivire de caracter, cum sunt majoritatea divorțurilor”, a declarat Loredana Chivu.

Cu toate că a folosit veșnica scuză de „nepotrivire de caracter” drept motiv, blondina s-a scăpat și a spus că ea și Sorin Nicolescu nu mai erau fericiți împreună. Mai mult, cei doi nu mai țin legătura și ea spune că este cel mai bine așa.

”Nu eram fericiți. Sincer nu, chiar nu (n.r. nu mai are sentimente pentru el). Nu ținem legătura, dacă am ales să o iau pe drumul acesta, nu văd rostul să mai las o fereastră deschisă. Merg pe drumul meu. Nu există regret, eu nu regret nimic din trecutul meu”, a declarat Loredana Chivu.

