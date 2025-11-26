Acasă » Știri » ANAF le dă lovitura de grație! Daniela Crudu, Loredana Chivu &co, în pericol? Anchete în cazul unei celebre platforme pentru adulți

De: David Ioan 26/11/2025 | 11:27
Daniela Crudu şi Loredana Chivu, luate în vizor de ANAF. Susra foto: Instagram

ANAF a demarat verificări asupra persoanelor fizice care au obținut câștiguri semnificative din activități pe platforme pentru adulți dar nu și-au declarat veniturile. Loredana Chivu şi Daniela Crudu sunt 2 dintre vedetele care au recunoscut că activează pe această platformă.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară verificări extinse asupra a 103 persoane care au obținut bani din producerea de conținut video. Aceste controale sunt realizate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale, pentru cei din afara capitalei.

Câţi bani se încasează din platforma pentru adulţi

În cadrul acestor controale, s-a descoperit că un singur individ a acumulat în perioada 2023–2024 venituri de 3,15 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 53.000 de euro pe lună – o sumă suficientă pentru achiziția unui apartament în multe orașe din România.

„Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanțiale de la platformele operate de Fenix Internațional și JWS Internațional. Analiză preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităților fiscale. În urmă evaluărilor de risc, ANAF a estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate. Persoanele verificate sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei, în perioada menționată”, arată un comunicat transmis de ANAF.

Cine este vizat de anchetă

Mai mulţi colegi de breaslă de-ai Loredanei Chivu şi Danielei Crudu ar putea fi luaţi în vizor. Conform statisticilor, alţi 384 de creatori de conținut video, care au obținut venituri totale de peste 280 milioane de lei, sunt în prezent analizați.

Această acțiune face parte din seria controalelor direcționate asupra veniturilor provenite din mediul online, un sector aflat în plină expansiune, unde metodele de evaziune și fraudă se diversifică rapid. ANAF subliniază că lucrează din greu pentru ca firmele din domeniile cu risc mare să respecte regulile fiscale.

