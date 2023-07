Loredana Chivu şi-a dezvăluit tariful! Cât trebuie să plăteşti pe lună, dacă vrei să o vezi pe OnlyFans

Zilele acestea, Loredana Chivu și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că s-a apucat de OnlyFans. Fosta asistentă TV a început să posteze conținut destinat adulților pentru a-și mări veniturile. Cu această ocazie, a dezvăluit și cât încasează din imaginile deochiate.

Descrierea contului de OnlyFans al blondinei anunță: „Bună, sunt Loredana Chivu, am apărut pe coperta Playboy, am fost asistentă TV și model”. Sub descriere, cei care vor să-i vadă mai mult decât poza de profil și de copertă, în care este ilustrată în lenjerie intimă, pot accesa prețurile.

Ce tarif are Loredana Chivu pe OnlyFans

Potrivit paginii sale oficiale, dacă vrei să o vezi în ipostaze indecente pentru o lună, trebuie să plătești nu mai puțin de 23 de dolari. Calculat la cursul BNR actual, înseamnă 104,45 de lei. Pentru a-și atrage și mai mulți clienți, fosta asistentă TV oferă o reducere de 10% atât la abonamentul pe 3 luni, cât și la cel pe 12 luni.

Prețul pe care îi plătesc cei care se abonează la Loredana Chivu pentru o lună este de 62, 10 dolari, respectiv 227,49 de lei. Pentru un an întreg, tariful este de 248, 40 dolari, ceea ce înseamnă 1.128,11 lei.

Nu este singura vedetă din România care ajunge să-și facă un cont pe platforma pentru adulți. Printre cei care au început să posteze pe OnlyFans, se numără și Daniela Crudu, Laurette, Bia Khalifa sau Emy Alupei.

Ce operații și-a făcut fosta asistentă TV

În urmă cu doi ani, Loredana Chivu le-a spus urmăritorilor de pe rețelele de socializare că a ales un implant mamar care are nu mai puțin de două kilograme! Mai mult de atât, a slăbit enorm pentru că a apelat la liposucție, după ce pierduse lupta cu kilogramele în plus. Recuperarea de după proceduri nu a fost deloc una ușoară. Blondina a fost nevoită să stea bandajată. Mai mult decât atât, nu putea dormi noaptea și ajunsese să aibă cearcăne vizibile.

„Mi-am pus sâni și mi-am făcut o liposucție. Sunt foarte bandajată și nu se vede nimic. Nu mi-am scos decât grăsime. Nu mi-aș scoate o coasă. Sunt o femeie cerebrală. N-aș lua o hotărâre care să-mi afecteze sănătatea.

Eu am cearcăne pentru că încă stau în recuperare de la operația pentru lipo (liposucție, n.r.). Credeam că o să stau mai puțin, dar se pare că este destul de grav. Dar abia aștept să vă arăt rezultatele, abia aștept să le văd și eu. Dacă am lipsit de pe story am lipsit din această cauză pentru că nu m-am simțit tocmai cel mai bine, dar o să mă simt”, spunea modelul pe Instagram, la vremea aceea.

