O tânără din Alba a rămas însărcinată după ce s-a rugat la Sfântul Dumitru. Românii se înghesuie la Salonic pentru a-i cere ajutorul. „M-a răsplătit”

Prin harul său, Sfântul Dumitru a ajutat o tânără să rămână însărcinată și a vindecat o femeie de cancer. Se pare că de-a lungul timpului, Sfântul Mucenic Dimitrie a înfăptuit 20 de minuni, relatează însemnările creștine. Credincioșii vin la racla cu moaștele sale din Salonic pentru a-i aduce închinare și pentru a-i cere ajutorul.

În fiecare an, pe data de 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Dumitru sau pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Mormântul său și moaștele, la care se roagă creștinii din lume, se găsesc în catedrala dedicată numelui său din Salonic. Mulți români sunt botezați cu acest nume, reflectând devotamentul către acesta.

„Am venit la Sfântul Dumitru, pentru că nu puteam avea copilași. Și m-am rugat să mă ajute, să am și eu măcar un prunc. Am venit de mai multe ori la slujbe, la Salonic. La scurt timp am rămas însărcinată. Sfântul m-a răsplătit cu un băiat, căruia i-am pus numele Sfântul Dumitru. Și dacă mă întrebați de ce am venit să mă rog la Sfântul Dumitru, tocmai la Salonic, am făcut asta, pentru că așa se numea tatăl meu. Am avut o relație specială cu el și cred că și acum mă călăuzește de sus. El m-a îndemnat să-i cer ajutor Sf.Dumitru, încă de când trăia”, a declarat pentru viva.ro , o tânără din Județul Alba, care a mers la Salonic, pentru a-i mulțumi Sf. Dumitru pentru tot ajutorul.

De asemenea, tânăra din Alba a mai dezvăluit că începând de acum va veni periodic la Salonic pentru ai mulțumi Sf. Dumitru.

„Mama era bolnavă și nu știam ce să mai fac. Am dus-o la medic, dar am chemat preotul. Doctorii mi-au spus că o pierd. Și pentru că mama îl iubea enorm pe Sf. Dumitru, am plecat în Salonic să îi cer ajutorul. Am venit la racla sa din Catedrala ridicată de greci pentru el și i-am cerut sprijinul. L-am rugat cu lacrimi în ochi să îmi vindece mama, bolnavă de cancer de colon.

La întoarcerea mea acasă, mama era mai bine. Am dus-o la control, iar medicii s-au uimit că ea… s-a vindecat. Mă bucur că am avut câteva zile libere și am putut să vin iar aici. Îmi doresc mult ca la următoarea mea călătorie să o pot aduce și pe mama cu mine. Poate chiar pe 26 octombrie”, a mărturisit pentru aceeași sursă, o credincioasă din Brașov.