Otilia Bilionera și soțul turc s-au văzut 2 săptămâni în ultimele 6 luni. Ce măsuri ia artista: “Nu se mai poate!”

Otilia Bilionera și prospătul ei soț, turcul Bekir Ali, au stat mai mult despărțiți în ultima perioadă. Cumulat, în ultimele 6 luni, cei doi s-au văzut doar două săptămâni, și asta pentru că bărbatul a însoțit-o la concertele din Pakistan, iar ea a petrecut o săptămână în Turcia. În calea fericirii lor stă de fapt viza pentru România, pentru care Bekir Ali a reaplicat. Despre situația lor, a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, cântăreața, care este decisă să ia măsuri la revenirea în Turcia.

Otilia Bilionera și-a cunoscut soțul, pe Bekir Ali, la un concert în Turcia. Tânărul, mai mic cu 7 ani decât artista noastră, s-a îndrăgostit de ea și și-a dorit-o alături pentru toată viața. Cuplul s-a căsătorit civil anul trecut, artista etalând pe deget un prețios inel cu safire și diamante. Și-au propus să petreacă timp cât mai mult împreună, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, deloc convenabilă pentru ei.

“E foarte greu. Am stat despărțiți, adică în 6 luni ne-am văzut 2 săptămâni, pentru că eu am avut treabă, nu am putut să-mi las proiectele, plus că este foarte greu cu viza, mai ales de când cu intrarea asta în Shengen a fost închisă ambasada acolo, în Turcia, și când s-a deschis au fost multe cereri. Când o să mă duc în Turcia, o să merg personal la ambasadă cu el: dați-mi viza să pot să-mi aduc soțul în țară! Mă duc și le bat la ușă frumușel”, ne-a spus cântăreața, care peste o săptămână va lua avionul și va ajunge în brațele soțului.

NU RATA: OTILIA BILIONERA A MERS LA CHEFI LA CUȚITE SĂ-ȘI IMPRESIONEZE SOACRA! CE I-A REPROȘAT SOȚULUI EI TURC, ÎN FAȚA TUTUROR

Otilia Bilionera: “O să mă duc personal cu soțul la ambasadă, pentru că nu se mai poate!”

Pe lângă concertele susținute în Pakistan și Turcia, Otilia a rămas destul de mult timp în România, pentru a stabili cu casa de discuri și întreaga echipă noutățile muzicale pe care artista le pregătește pentru publicul ei. Pe lângă aceste întâlniri, Otilia a avut și sesiuni de studio, dar și diverse filmări. Ea urmează să plece în Turcia peste o săptămână, unde va petrece timp și cu soțul, dar va face și bani, ea urmând să susțină mai multe cântări.

“Eu am card turcesc. Pe baza certificatului de căsătorie mi s-a acordat un an viză de ședere. Pentru mine a fost super simplu și la el foarte greu. A avut viză pentru România, i s-a dat prima dată pentru 3 luni , doar cu o singură intrare și s-a nimerit să vină doar de Crăciun, iar pe întâi ianuarie trebuia să părăsească țară. Și acum a reaplicat, dar au fost întârzieri cu intrarea asta în Shengen. Merge greu treaba, dar o să mă duc personal cu soțul, pentru că nu se mai poate! Îmi propun să iau viza și să vină și el cu mine când am treabă. Știi cum e, o relație așa la distanță de cele mai multe ori nu prea funcționează”, a menționat, pentru CANCAN.RO, Otilia, dornică să rezolve cât mai repede situația.

CITEȘTE ȘI: OTILIA BILIONERA ȘI-A ADUS IUBITUL TURC ÎN ROMÂNIA! SOCRII L-AU PLIMBAT CU CĂRUȚA ȘI L-AU OMENIT CU PREPARATE TRADIȚIONALE

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.