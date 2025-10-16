Acasă » Altceva Podcast » ”Bombardierii”, în atenția ANAF! Peste 200 de persoane sunt investigate din cauza averilor

”Bombardierii”, în atenția ANAF! Peste 200 de persoane sunt investigate din cauza averilor

16/10/2025 | 13:34
ANAF a luat averile „bombardierilor” în vizor / Sursa foto: Arhivă CANCAN

Aproximativ 200 de persoane au intrat în atenția ANAF, după ce inspectorii au descoperit discrepanțe majore între bunurile deținute și veniturile declarate. Autoritățile suspectează că aceste averi nu pot fi justificate legal, iar șeful instituției, Adrian Nica, avertizează că urmează controale stricte și posibile confiscări de bunuri.

Adrian Nica a transmis un avertisment direct celor care afișează un lux nejustificat, spunând că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte de a urca într-o mașină scumpă, pentru că Fiscul ar putea decide confiscarea acesteia. Autoritățile au demarat deja verificări asupra unor cazuri, însemând peste 200 de cazuri în care există discrepanțe semnificative între bunurile deținute și veniturile declarate.

Potrivit acestuia, în situațiile în care persoanele verificate nu pot justifica proveniența sumelor sau bunurilor deținute, statul va confisca până la 70% din avere.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere versus venituri declarate, au o discrepanţă aşa mare. Avem cazuri în analiză, am început deja acţiunile, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiza aceasta”, a afirmat şeful ANAF, Adrian Nica, la Antena 3 CNN.

FOTO: Arhivă CANCAN

„Bombardierii” luați în vizor

ANAF a comunicat că urmează să efectueze controale la peste 3.700 de case de amanet și puncte de lucru, după ce analizele de risc au semnalat nereguli. Vizate sunt în special firmele care declară pierderi sau sunt aproape inactive, dar ai căror acționari afișează averi considerabile. Totodată, în ceea ce privește persoanele fizice, vor fi luați în vizor investițiile în pe piața de capital, în special de tranzacții externe.

În același timp, instituția a intensificat acțiunile de control asupra persoanelor fizice cu venituri provenite din investiții, în special în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România. Printre măsurile adoptate se află și trimiterea de notificări contribuabililor care nu au depus la termen declarația unică, documentul prin care se raportează inclusiv veniturile din investiții. În cazurile în care contribuabilii nu răspund la notificările transmise, ANAF are dreptul să stabilească din oficiu obligațiile fiscale, sumele impuse putând depăși nivelul real datorat.

„Aşa că, profit de această ocazie, să le atrag atenţia că, poate, săptămâna următoare o să-şi aducă aminte să-şi declare veniturile, pentru că ANAF-ul, indiferent cum îl cheamă, nu va mai tolera acest tip de comportament şi, să citez aici o colegă de-a dumneavoastră, fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a adăugat Adrian Nica.

