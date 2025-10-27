Loredana Chivu a pus ochii pe o ispită de la Insula Iubirii!!? ”E o poveste foarte frumoasă!”

Invitat la CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii dă tot din casă! Așa cum ne-a învățat și până acum, fără perdea sau rușine! Concurentul de la Antena 1 spune cât de tare l-au șocat domnișoarele insistente, care este gestul care l-a scos din minți, dar și ce legătură există între el și… Loredana Chivu! Da, da, ați citit bine! Vorba aceea, Bucureștiul este mic, iar căile Domnului… foooarte încurcate!

Cu replicile sale savuroase, multe glume și o atitudine rar întâlnită, Jaguaru a amuzat o țară întreagă la Insula Iubirii. Acum, participantul de la Antena 1 spune tot ce nu a apucat în Thailanda! Tânărul povestește cum a decurs prima experiență cu o femeie, de ce s-a despărțit de iubirea vieții sale, dar și cu ce îl deranjează femeile din ziua de astăzi.

În plus, Jaguaru spune cum a decurs întâlnirea lui cu Loredana Chivu! Deși asocierea parea dubioasă, știm deja cât de mică este Capitala, așa că nimic nu ne mai șochează, să fim sinceri! De unde până unde, așadar? E o poveste foarte frumoasă cu Loredana Chivu! Eram pe Insulă, eu fiind atunci doar de patru luni în România, iar Liviu îmi zice că a avut un vis frumos, cu Loredana. Eu am întrebat cine este, pentru că nu o știam. Mi-a explicat că Loredana Chivu este visul tuturor băieților, că au trăit cu ea când erau copii, că se gândeau la ea, a spus Jaguaru la CANCAN EXCLUSIV.

Jaguaru și Loredana Chivu, întâlnire în Capitală

Însă lucrurile nu au rămas așa! După ce băieții de pe Insulă i-au vorbit despre Loredana Chivu, destinul a făcut ca Jaguaru chiar să o întâlnească… în carne și oase! Așa cum ziceam, încurcate mai sunt căile Domnului, dovadă că cei doi s-au intersectat fix la… salon! Nu vă gândiți însă că au ieșit mari scântei! După cum știm deja, asistenta TV se iubește acum cu fostul soț al Andei Adam, așa că Jaguaru nu a avut nicio șansă la inima ei!

M-am dus la salon să îmi fac părul. Mă uitam în oglindă și vedeam de acolo o fată care se uita la mine. Am întrebat hairtsylist-ul cine este acea fată și mi-a zis că este Loredana Chivu. Am zis că nu cred! Deci visul lui Liviu era în fața mea. M-a uitat apoi pe Instagram-ul ei și am văzut cât de căutată este, a explicat concurentul de la Insula Iubirii.

Ce spune despre faima obținută în urma show-ului, de ce s-a despărțit de prima femeie pe care a iubit-o cu adevărat, dar și ce vedetă din showbiz este plăcerea sa vinovată, aflați doar AICI!

VEZI ȘI: Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: “A fost un șoc”

NU RATA: Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi gândit niciodată! „Eram vreo zece oameni şi…”