Jaguaru, declaraţii explozive despre prima experienţă cu o femeie, într-un loc la care nu te-ai fi gândit niciodată! „Eram vreo zece oameni şi…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii vorbeşte despre prima lui noapte de dragoste. Deşi acum este un mare crai, în adolescenţă, tânărul de la Antena 1 era destul de stângaci, aşa cum era de aşteptat. Mai ales că nici locul nu l-a ajutat deloc! Citeşte mai jos ce locaţie incredibilă a putut alege participantul de la emisiune. Aşa ceva… mai rar!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii spune cum a decurs aventura cu femeia maritată cu două decenii mai mare decât el şi ce s-a întâmplat afară între el şi reporteriţa pe care o curta în emisiune, căci nu, lucrurile nu s-au terminat în Thailanda, ci dimpotrivă, au galopat odată cu întoarcerea în România!

În plus, Jaguaru rememorează şi prima sa experienţă cu o femeie. Deşi acum este râvnit şi învârte domnişoarele pe degete cum visează el, în adolescenţă, el era cel care avea de învăţat. Aşa cum era de aşteptat, lipsa experienţei îşi spunea atunci cuvântul. Aşadar, cum şi unde s-a desfăşurat primul episod?

Eram la bunici aici, în România, iar prietenii au zis să mergem la mare. Vorbim de acum 20 de ani, atunci nu erau maşini sau taxiuri, aşa că am mers cu trenul. Eram vreo zece oameni. Pe tren am cunoscut o fată, era în faţa mea pe banchetă. La 13 ani, când vezi ceva mai frumos, înnebuneşti, îţi dai seama! M-am tot uitat la ea, ea la mine, apoi a venit şi s-a pus lângă. Când am intrat în tunel, fiind întuneric, am zis că ori e acum, ori niciodată. Tremuram, dar i-am pus mâna pe picior. Am minţit şi am zis că am 17 ani, ea avea 23 de ani, a spus Jaguaru.

Jaguaru, despre prima experienţă cu o femeie: „Explozie!”

Prima experienţă a fost loc, aşadar, fix în toaleta trenului. Din păcate, pe cât de repede a început, pe atât de repede s-a şi terminat. Chiar şi aşa, la 20 de ani distanţă, amintirea este încă vie în mintea Jaguarului.

Ne-am dus în baie şi a fost prima mea iubire. Îmi vine să râd şi acum. M-a întrebat dacă aveam protecţie, i-am zis că da, dar eu nu aveam, pentru că nu plănuiam aşa ceva la anii mei. Ne-am sărutat, şi-a dat lenjeria jos. Eu mă mai uitasem la filme pentru adulţi, dar atunci… Jaguaru meu mergea în gol, nu intra în tabără, iar ea şi-a dat seama. Apoi.. explozia vieţii! A numărat până la trei şi gata, a încheiat acesta, râzând.

În plus, tot la CANCAN EXCLUSIV, concurentul de la Antena 1 vorbeşte despre aventura cu cele două verişoare, faima după Insula Iubirii, relaţia cu femeia măritată şi cele mai tari întâlniri din ultima vreme. Aşadar, nu rataţi!

