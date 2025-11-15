Acasă » Știri » Teo Trandafir a confundat-o pe Loredana Chivu cu Ilinca Vandici! Cum a reacționat colega de platou? „O să te țin minte”

Teo Trandafir a confundat-o pe Loredana Chivu cu Ilinca Vandici! Cum a reacționat colega de platou? „O să te țin minte”

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 12:13
Teo Trandafir a confundat-o pe Loredana Chivu cu Ilinca Vandici! Cum a reacționat colega de platou? O să te țin minte
Teo Trandafir a comis-o / Sursa foto: Facebook

Telespectatorii au aflat cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când a fost comparată cu Loredana Chivu, care a decis recent să își schimbe culoarea părului. Momentul a stârnit surpriză și amuzament, iar schimbul de replici cu Teo Trandafir a creat o atmosferă relaxată și plină de umor, evidențiind ce prietenie au cele două prezentatoare. 

Teo Trandafir și Ilinca Vandici sunt prietene apropiate de ani de zile, iar chimia dintre ele se vede întotdeauna pe platoul de filmare. Un moment legat de transformarea Loredanei Chivu a creat o combinație perfectă de confuzie și umor, generând replici spontane și amuzante. Replicile pe care și le-au dat au stârnit râsul urmăritorilor.

Cum a reacționat Ilinca Vandici

Cele două prezentatoare au avut un moment amuzant discutând despre schimbarea de look a Loredanei Chivu, care a renunțat la blondul platinat și a optat pentru un șaten natural. Teo Trandafir a început cu surprindere: „Eu am văzut-o, la un moment dat, în niște imagini și zic «Cine e domnița?» M-am dus, am căutat…”, iar Ilinca a ținut să clarifice: „Hai că nu ai cum să nu o recunoști pe Loredana Chivu. Efectiv nu ai cum. Păr blond, mult păr blond, platinat așa, buze, ochi albaștri, gene, machiaj… chiar nu ai cum să nu o recunoști. Imposibil.”

Adevărul este că noua schimbare a Loredanei Chivu a surprins pe toată lumea, iar culoarea aleasă este foarte diferită în comparație cu blondul platinat care a consacrat-o. În stilul ei caracteristic, Teo a continuat cu o observație jucăușă: „Nu știe ce vorbește, iart-o, Doamne! Îmi taie macaroana. Deci, asta e Loredana de o știm cu toții, da? Fii atentă, să vezi schimbare. Ia uite-o pe Vandici!”.

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Sursa foto: Instagram

Ilinca, fiind surprinsă de comparație, a replicat pe un ton ironic: „Ți-ai bătut joc de mine acum.” Teo a explicat că nu a fost o glumă răutăcioasă: „Nu, așa am zis când am văzut-o prima oară.”

Discuția s-a încheiat cu umor și diplomație din partea Ilincăi Vandici: „O să fiu o colegă drăguță, o să tac și o să merg mai departe. Dar, o să te țin minte.” Pe de altă parte, Teo Trandafir a menționat că face referire la noua culoare a părului aleasă de Loredana Chivu: „Nu, măi. Uită-te la păr”. 

Ilinca Vandici a replicat apoi, când a realizat confuzia: „A, culoarea părului.”

CITEȘTE ȘI: În ce relații au rămas Bursucu și Teo Trandafir! Prezentatorul TV a dezvăluit acum tot: „Ea mi-a spus doar atât”

Cum arată Ramona Gabor fără pic de machiaj! A renunțat complet la filtre și s-a postat naturală: „Fără editări”

Tags:
Iți recomandăm
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Știri
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Știri
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Mediafax
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt
Adevarul
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare...
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar avea probleme cu autorizațiile și avizele
Mediafax
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o ...
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o teroare” | EXCLUSIV
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care ...
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm ...
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din ...
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Vezi toate știrile
×