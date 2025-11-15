Teo Trandafir a confundat-o pe Loredana Chivu cu Ilinca Vandici! Cum a reacționat colega de platou? „O să te țin minte”

Telespectatorii au aflat cum a reacționat Ilinca Vandici atunci când a fost comparată cu Loredana Chivu, care a decis recent să își schimbe culoarea părului. Momentul a stârnit surpriză și amuzament, iar schimbul de replici cu Teo Trandafir a creat o atmosferă relaxată și plină de umor, evidențiind ce prietenie au cele două prezentatoare.

Teo Trandafir și Ilinca Vandici sunt prietene apropiate de ani de zile, iar chimia dintre ele se vede întotdeauna pe platoul de filmare. Un moment legat de transformarea Loredanei Chivu a creat o combinație perfectă de confuzie și umor, generând replici spontane și amuzante. Replicile pe care și le-au dat au stârnit râsul urmăritorilor.

Cum a reacționat Ilinca Vandici

Cele două prezentatoare au avut un moment amuzant discutând despre schimbarea de look a Loredanei Chivu, care a renunțat la blondul platinat și a optat pentru un șaten natural. Teo Trandafir a început cu surprindere: „Eu am văzut-o, la un moment dat, în niște imagini și zic «Cine e domnița?» M-am dus, am căutat…”, iar Ilinca a ținut să clarifice: „Hai că nu ai cum să nu o recunoști pe Loredana Chivu. Efectiv nu ai cum. Păr blond, mult păr blond, platinat așa, buze, ochi albaștri, gene, machiaj… chiar nu ai cum să nu o recunoști. Imposibil.”

Adevărul este că noua schimbare a Loredanei Chivu a surprins pe toată lumea, iar culoarea aleasă este foarte diferită în comparație cu blondul platinat care a consacrat-o. În stilul ei caracteristic, Teo a continuat cu o observație jucăușă: „Nu știe ce vorbește, iart-o, Doamne! Îmi taie macaroana. Deci, asta e Loredana de o știm cu toții, da? Fii atentă, să vezi schimbare. Ia uite-o pe Vandici!”.

Ilinca, fiind surprinsă de comparație, a replicat pe un ton ironic: „Ți-ai bătut joc de mine acum.” Teo a explicat că nu a fost o glumă răutăcioasă: „Nu, așa am zis când am văzut-o prima oară.”

Discuția s-a încheiat cu umor și diplomație din partea Ilincăi Vandici: „O să fiu o colegă drăguță, o să tac și o să merg mai departe. Dar, o să te țin minte.” Pe de altă parte, Teo Trandafir a menționat că face referire la noua culoare a părului aleasă de Loredana Chivu: „Nu, măi. Uită-te la păr”.

Ilinca Vandici a replicat apoi, când a realizat confuzia: „A, culoarea părului.”

CITEȘTE ȘI: În ce relații au rămas Bursucu și Teo Trandafir! Prezentatorul TV a dezvăluit acum tot: „Ea mi-a spus doar atât”

Cum arată Ramona Gabor fără pic de machiaj! A renunțat complet la filtre și s-a postat naturală: „Fără editări”