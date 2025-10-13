În ce relații au rămas Bursucu și Teo Trandafir! Prezentatorul TV a dezvăluit acum tot: „Ea mi-a spus doar atât”

Pentru o bună perioadă de timp, Teo Trandafir și Bursucu au făcut echipă la Kandal D. Cei doi au prezentat împreună emisiunea Teo Show, însă drumurile lor au luat-o acum în direcții diferite. În ce relații au rămas aceștia? Bursucu a dat tot acum din casă. Ce spune despre Teo Trandafir?

Deși nu mai este alături de Teo Trandafir, Bursucu nu poate uita că mare parte din cea ce este astăzi îi datorează ei. Ea este cea care l-a făcut prezentator și care l-a învățat tot ce știe. I-a „predat” principiile de bază ale meseriei și i-a dat șansa să se afirme.

„Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură. După care, da, sunt lucruri pe care le înveți. De exemplu, cum te uiți într-o cameră, cum lași lumina să-ți vină pe față, ce trebuie să faci în anumite situații într-un interviu, cum trebuie să începi un interviu și cum să termini un interviu. Atenție, Teo, în afara faptului că este un foarte bun profesionist, este un foarte bun profesor de televiziune. Și atunci ai foarte multe lucruri pe care le poți învăța. E adevărat că trebuie să ai răbdare”, a mărturisit Bursucu, în cadrul emisiunii de la Fresh by Unica.

În ce relații au rămas Teo Trandafir și Bursucu

De când nu mai formează o echipă, numeroase speculații au apărut despre relația dintre Teo Trandafir și Bursucu. Unii chiar spuneau că aceștia ar fi ajuns la cuțite, însă se pare că este complet neadevărată. Aceștia se află în relații cât se poate de bune, iar Bursucu îi poartă un respect deosebit prezentatoarei TV.

Între cei doi s-a format o relație solidă de prietenie, iar de vreo ceartă nu s-a pus problema niciodată. Bursucu spune că știe totul despre Teo Trandafir și viceversa este valabilă. Aceștia sunt cât se poate de apropiați și așa vor rămâne, după cum spune prezentatorul TV.

„Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni. Dacă Teo acum mă sună și îmi spune ‘am nevoie’ sau ‘trebuie să ne vedem acum’, îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu. Doamne ferește, nu există așa ceva. Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar. Doi, n-aș avea de la ce să mă cert cu Teo, din moment ce eu nu o contrez niciodată. Și asta pentru că n-am avut motive. Ne cunoaștem atât de bine viețile. Știm totul unul despre celălalt”, a mai spus Bursucu.

S-au dus “lupte” grele la filmările celui mai nou format de la Antena 1. Bursucu i-a făcut-o! L-a pulverizat pe Natanticu

Teo Trandafir, despre legătura cu fiica ei de când locuiesc separat: “Înțeleg foarte bine că Maia are viața ei”