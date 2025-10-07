S-au dus “lupte” grele la filmările celui mai nou format de la Antena 1. Bursucu i-a făcut-o! L-a pulverizat pe Natanticu

Recent, v-am povestit mai multe detalii despre noile schimbări de la Antena Stars. După ce Andrei Ștefănescu s-a reîntors de la Nea Mărin, Bursucu, cel care i-a ținut locul la Xtra Night Show alături de Andreea Frățilă, a fost scos din proiect. Nu și din trust, însă, căci s-a ales cu un alt format! Acum, CANCAN.RO vă dezvăluie cu cine s-a ”duelat” prezentatorul pentru postul mult visat! Cine a mai tras un episod pilot, aflați mai jos!

Bursucu este OUT de la Xtra Night Show odată cu întoarcerea ”titularului” Andrei Ștefănescu de la Nea Mărin. Deși mulți se așteptau ca vedeta să se întoarcă alături de Nasrin Ameri, cea cu care a prezentat ani buni, surpriză! Pe poziții va fi tot Andreea Frățilă, iar Nasrin va rămâne… acasă! Așa cum vă spuneam, Bursucu nu a fost lăsat cu ochii în soare de către șefii din Antenă!

Dovadă că producătorii îl au la suflet și s-au gândit să nu îl lase pe afară după ce Andrei a revenit pe post, l-au pus și pe el la căldurică. Și ce mai căldurică! De la Antena Stars, l-au mutat chiar pe Antena 1! Noul format, Te pui cu faimoșii, este un fel de replică a emisiunii Te pui cu blondele. Diferența majoră ar fi că participanții vor fi aleși din rândul vedetelor sau al influencerilor. La probele de până acum au participat nume, precum Puya, Irisha, Lolrelai, Cucu Gram de la Noaptea Târziu și Tudor Magicianul, câștigătorul Power Couple.

Bursucu, la ”duel” cu un mare actor pentru noua emisiune

După ce v-am dezvăluit totul despre mutările secrete din Antena Stars, vă mai dăm câteva detalii picante. Mai exact, CANCAN.RO a aflat cu cine s-a ”duelat” Bursucu pentru noua emisiune de la Antena 1. Sursele din trust suțin că, la episoadele epilot, ar fi venit să dea o probă și nimeni altul decât… Cosmin Natanticu! Se pare că ambii prezentatori au fost ”în cărți” și au fost chemați să dea probe în fața vedetelor invitate pe post de concurenți în noul show.

Din păcate pentru Natanticu, de data aceasta, el a tras lozul cel mic și a rămas cu ochii în soare. Deși este preferat de către producătorii din Antenă și a fost integrat în nenumărate formate din trust, precum iUmor, Cu ochii pe Insulă sau Power Couple, pentru noul format, sus-pușii au ales să meargă mai departe cu Bursucu. Să fie oare acesta un semn de la Karma care l-a lovit pe actor după ce i-a furat nevasta lui Augustin Viziru, acum 15 ani?! Hmmmm, amuzant cum se desfășoară viața, am putea spune! 😂😂😂

Chiar dacă nu s-a făcut nici măcar un an de când Bursucu a plecat definitiv din Kanal D, pare-se, deja le ia fața fostelor vedete din Antenă!

A plecat de la Kanal D, după o carieră de 14 ani! „Momentan mă concentrez doar pe partea de online”

Oana Roman îl pulverizează pe Tzancă Uraganu’ după declarațiile șocante făcute de manelist despre femei: ”Sper să primești ce meriți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.