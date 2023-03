În urmă cu 12 ani, Augustin Viziru divorța de Oana Mareș, după ce afla că blondina îl înșela chiar cu prietenul său apropiat, Cosmin Natanticu. De atunci, nici unul dintre protagoniști nu a mai dorit să vorbească despre acel moment rușinos. Recent, însă, în timpul unui interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, fostul concurent de la „America Express” a dezvăluit în ce relații mai este acum cu amicul pe care cândva l-a trădat.

Au fost ani la rând precum frații, împărtășind pasiunea pentru actorie, dar și o prietenie ce părea să fi trecut testul timpului și al încrederii.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Augustin Viziru și Cosmin Natanticu au fost extrem de apropiați, însă relația lor s-a transformat într-una de dușmănie, după ce fratele lui Lucian Viziru și-a prins soția acasă la prietenul lui cel mai bun și a făcut un iureș de zile mari, după care a decis să divorțeze.

„Sunt foarte orgolios de felul meu. Uită-te puțin la Natanticu. Tu ai putea să ai ceva sexual cu el? Eu niciodată nu m-aș fi dus acolo să mă expun, mai ales că am meseria pe care o am. Natanticu a fost și la noi acasă, stăteam împreună în pauzele de masă”, declara Augustin Viziru la momentul respectiv.

De atunci, cei doi actori au refuzat să mai vorbească vreodată despre acel episod. Acum fiecare este căsătorit, la fel și femeia pe care cândva au împărțit-o, Oana Mareș. Într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Cosmin Natanticu a dezvăluit faptul că el și fostul său prieten sunt în relații ceva mai bune acum, semn că au îngropat securea războiului, iar Augustin a trecut peste acea mare trădare. Mai multe informații vă invităm să citiți în interviul de mai jos.

CANCAN.RO: Ce mai faceți voi, familia Natanticu? Când vă vom vedea, din nou, la TV?

Cosmin Natanticu: N-am avut multe oferte, dar recent am dat un casting pentru un serial la Antena 1 și așteptăm să ne dea un răspuns. Va fi un nou serial de comedie. Nu știu dacă pot să dau detalii, dar mai vor să facă un nou reality show, în care aș fi eu și Lizy, dar nu pot să zic mai multe pentru că se lucrează la asta.

CANCAN.RO: Ar fi un reality show gen Survivor?

Cosmin Natanticu: Nu, este de cupluri.

CANCAN.RO: Dar ai mai merge la o emisiune precum este Survivor?

Cosmin Natanticu: La Survivor niciodată în viață mea. Eu sunt vai de viața mea la partea aceasta legată de fizic, nu aș avea cum să fac față. Survivor este mult mai dur decât Asia Express. Pe vremea când eram în Asia, te putea duce să cerșești ca să mănânci ceva. Eu am făcut foamea, am slăbit șapte kilograme în zece săptămâni. Dar n-am simțit-o, pentru era adrenalina aia. La America Expres, dacă m-ar suna mâine, m-aș duce, pentru că a fost cea mai tare experiență din viața mea. Pe deasupra, am fost cu Lizy și a fost super bine, ne-am descoperit mult unul pe celălat. A fost excepțional. Și m-aș duce oricând într-o emisiune de acest gen, dar la Survivor nu, sub nicio formă! Plus că vezi că nici nu știi cu cine nimerești, tot timpul sunt caractere diferite, care se ceartă pe acolo.

CANCAN.RO: Ce-i drept, tu nu te-ai certat cu nimeni de când ești persoană publică. Am putea rememora, însă, episodul mai puțin plăcut cu Augustin Viziru…

Cosmin Natanticu: Dar eu nici atunci nu m-am certat cu el. Recent chiar am și jucat cu Augustin într-un film, alteori ne-am întâlnit și pe la castinguri, prin oraș.

CANCAN.RO: Să înțelegem că v-ați împăcat? Sunteți din nou prieteni?

Cosmin Natanticu: Da, dar nu suntem chiar prieteni, nu ieșim la bere seara. Nu mai suntem cum am fost. Dar suntem amici, colegi, ne salutăm atunci când ne întâlnim, vorbim. Nu există pică între noi, tensiuni.

CANCAN.RO: Să intrăm în mai multe detalii?

Cosmin Natanticu: Hahaha, nu, ajunge (n.r: rade). Mai bine revenim la filmări. Despre emisiuni sunt planuri, discuții, dar deocamdată nu este nimic concretizat. Însă nu este nicio problemă, am mai mult timp pentru mine și pentru soție. Anul trecut am avut foarte multe proiecte legate unul de altul, am fost foarte mult plecat, mi-am dorit enorm să îmi reiau turneele de stand up, împreună cu Andrei Ciobanu, matinalul de Kiss FM, îl știe toată lumea.

CANCAN.RO: Aveți turnee și în străinătate?

Cosmin Natanticu: Am avut în primăvară, după ce m-am întors din vacanță, am fost zece zile în Anglia și o să mai urmeze. Mi-aș dori să mă axez mai mult pe România. Am spectacole în fiecare lună, în diferite orașe din țară.

CANCAN.RO: Ce este mai profitabil din punct de vedere financiar? Televiziune, actorie? Stand-up?

Cosmin Natanticu: Aici lucrurile sunt cu dus și întors. Atunci când apari la televizor, îți crește nivelul de notorietate. Oamenii văd ce fel de om ești, văd că îi amuzi, și atunci vin la spectacole. Dacă nu apari la TV, atunci lucrurile se desfășoară puțin mai greu. Din fericire și online-ul ăsta ajută din ce în ce mai mult.

Cosmin Natanticu: “Mie îmi place să vorbesc, nu să ascult”

CANCAN.RO: Există această modă a podcastului. Nu îți faci și tu unul?

Cosmin Natanticu: Am avut un podcast cu Tetelu în pandemie. După aceea am colaborat cu Codin Maticiuc și cu Anghel, în podcastul “La mijloc”, însă, în perioada aceea, aveam foarte multe filmări și nu ne mai potriveam programul. Ca să fiu total onest, nici nu mă prea atrage ideea de a fi moderator. Eu nu prea știu să ascult, mie îmi place să vorbesc mai mult decât invitatul, și lumea se supără, spune că „lasă-l pe ăla să vobească că de aia l-ai chemat”.

CANCAN.RO: Destul despre carieră. Acum urmează ultima întrebare. Pe când un copil?

Cosmin Natanticu: Vă dați seama că veți afla imediat, dacă se va întâmpla. Am discutat despre asta, ne dorim, lucrăm. Dar nu suntem disperați, nu mergem prin doctori, nu ne gândim la fertilizare în vitro sau alte operațiuni de genul acesta. Avem încredere în Dumnezeu că dacă ne este menit să devenim părinți, atunci vom deveni.

