Cosmin Natanticu face bani frumoşi din stand-up comedy. Câţi lei costă un bilet la show-urile ex-concurentului Asia Express

Cosmin Natanticu face bani frumoşi din stand-up comedy. Am aflat cât costă biletul de intrare la un spectacol de umor suținut de fostul concurent de la ”Asia Express”.

Cosmin Natanticu este de profesie actor, absolvind Universitatea Națională de Teatru și Cinematografie din București în anul 2009, la îndemnul unei mătuși. Cu un an înainte, acesta a primit ți primul său rol într-un film: ”Eu voiam să fiu sudor, în primul rând. Dacă asta vedeam în casă, mama sudor, tata sudor, nici nu ştiam ce înseamnă. N-am avut vise d-astea măreţe. M-am lăsat de fotbal când antrenorul mi-a dat cu ghetele în cap şi m-a făcut momârlan”, povestea el atunci când a fost întrebat despre studiile sale din domeniu.

Publicul îl cunoaşte pe Cosmin Natanticu de la „Divertis", „Serviciul Român de Comedie", „Taxi Driver", iar fanii fideli ai show-urilor de comedie, îl ştiu şi din serile de stand-up comedy şi improvizaţie. Iar cine vrea să-l vadă pe actor într-un spectacol de umor… trebuie să scoată din buzunar suma de 40 de lei. Atât costă un bilet la o seară de stand-up comedy cu Cosmin Natanticu.

Cosmin și Eliza Natanticu, concurenți la ”Asia Express”

Cosmin și Eliza Natanticu au dat tot ce au avut mai bun și au încercat, din răsputeri, să-și depășească limitele. Din păcate, însă, cei doi au fost eliminați cu puțin timp înainte de marea Finală ”Asia Express”.

După ce a părăsit competiția, Eliza Natanticu a făcut dezvăluiri din culise. Mărturisește că experiența a fost benefică pentru relația ei și că are acum o legătură și mai specială cu Cosmin.

”Experiența ”Asia Express” pentru noi a fost cea mai frumoasă aventură a vieții noastre de până acum, dar și cea mai grea. Am fost puși la o grămadă de probe, ne-am testat relația, limitele și tot ce se poate testa. Am ajuns la concluzia că ”Asia Express”, în cazul noastru, ne-a sudat cuplul pentru că am luptat la bine și la greu împreună și chestia asta ne-a unit foarte, foarte tare. Până acum nu am fost puși în situații limită împreună.

Sigur, am trecut prin multe în cei aproape nouă ani de relație, dar situații critice, pline de adrenalină și neprevăzut cam greu într-o relație normală, monotonă, în care ai o rutină. Când ești acolo și te testezi pe tine și îți testezi partenerul, te descoperi, îți redescoperi partenerul, descoperi calități pe care nu știai că le are, descoperi că ai un super erou lângă tine, e cel mai frumos lucru. Asta ni s-a întâmplat nouă, ne-am redescoperit și asta ne-a făcut să ne îndrăgostim și mai tare, se creează o chestie foarte intensă”, a mărturisit Eliza Natanticu pentru Fanatik.