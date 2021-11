Primul lucru pe care l-au făcut Cosmin și Eliza Natanticu după Asia Express! „Am plecat direct…”

Eliza și Cosmin Natanticu au fost una dintre cele mai puternice echipe de la Asia Express. Cei doi s-au luptat din greu pentru a ajunge în marea finală, însă norocul nu a fost de partea lor. Aceștia au fost eliminați chiar înainte de ultima etapă a competiției. Ce au făcut cei doi după ce s-au întors din Asia Express?

Eliza și Cosmin Natanticu au avut ghinion, iar piatra roșie i-a scos din competiția „Asia Express”. Cei doi au tras din greu pe Drumul Împăraților, însă șansa nu a fost de partea lor. Aceștia au părăsit show-ul cu lacrimi în ochi și deși nu au avut șansa să joace în marea finală s-au bucurat până la capăt de experiența inedită pe care au trăit-o. (CITEȘTE ȘI: ELIZA ȘI COSMIN NATANTICU, CERERE ÎN CĂSĂTORIE CU SURPRIZE! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN MOMENTUL CEL MARE. „ÎN PRIMA FAZĂ AM REFUZAT”)

După nouă săptămâni petrecute pe Drumul Împăraților, la întoarcerea în România, Eliza și Cosmin Natanticu au avut nevoie de multă odihnă și relaxare. Așa că primul lucru pe care l-au făcut a fost să plece într-o bine meritată vacanță, în care s-au relaxat și au încărcat bateriile.

„Cred că, atunci când am ajuns acasă, am plecat direct în vacanță, unde am dormit şi am dormit, şi am şi mâncat, dar am dormit după.”, a declarat Cosmin Natanticu, potrivit Viva.ro

Cosmin Natanticu, despre Asia Express

Eliza și Cosmin Natanticu sunt una dintre echipele care au reușit să ajungă departe în „Asia Express”. Cei doi au trans din greu, și-au depășit limitele, au întâmpinat dificultăți, însă au făcut față provocărilor și indiferent de obstacole nu s-au dat bătuți.

„Au fost multe lucruri care ne-au dat de furcă amândurora. Cum ar fi pandemia, pentru că oamenii era sceptici să te ia în mașină sau în casă, lucru foarte firesc, de altfel, sau căldura, kilometri întregi de mers pe jos, cu rucsacul în spate, rucsac care nu era deloc uşor şi, desigur, foamea. Dar, sincer, cel mai greu era la ocazie, pentru că stăteam cu orele și nu te lua nimeni, era foarte frustrant!”, a declarat Cosmin Natanticu.

(VEZI ȘI: ELIZA ȘI COSMIN NATANTICU ÎŞI DORESC SĂ DEVINĂ PĂRINŢI. „NU SUNT VREMURILE CELE MAI BUNE”)