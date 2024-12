Cu cine își va petrece Andrei Aradits Sărbătorile, după divorț. Actorul își crește singur băiatul de 19 ani

Andrei Aradits este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați actori de la noi. Și-a arătat calitățile în numeroase proiecte și a împărtășit din ele în cadrul emisiunii Te cunosc de undeva, unde a fost jurat multe sezoane. Schimbările din viața lui din ultimii ani au fost din ce în ce mai frecvente, atât pe parte profesională, plecând de la masa juriului Te cunosc de undeva, până la cele de natură personală, precum divorțul de fosta soție cu care are și un băiat în vârstă de 19 ani, Eric. Tânărul îi calcă pe urme tatălui său celebru, căci și el a dat viață unui personaj spumos în cadrul unei telenovele produse de Ruxandra Ion. În paralel, și tatăl său este implicat într-un proiect semnat de celebra producătoare de film și regizoare, despre care a făcut dezvăluiri în cadrul unui interviu exclusiv CANCAN.RO. Actorul și-a recunoscut defectele în raport cu oamenii cu care lucrează, dar și în raport cu fiul său. În plus, ne-a dezvăluit și ce dorește de la fiul său, dar și cum încearcă să-l ajute.

Andrei Aradits își spune, fără ocolișuri, defectele: „Am conflicte, sunt leneș și pot să fiu…”

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim. Ce faci?

Andrei Aradits: Sunt bine, am speranță, sper să iasă ok proiectul. Din ce am filmat, din ce am citit, din ce colegi am și regizori am cred că o să iasă bine proiectul. Dar, recunosc că am o frică. Ce te faci dacă proiectul la care lucrezi îți place, consideri că este bun, dar nu are succes la public?!

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să joci într-un astfel de proiect care să nu aibă succes?

Andrei Aradits: La un moment dat am jucat într-un proiect pe Prima Tv mai demult, era o tâmpenie de scenariu. Ce te faci dacă gustul publicului se schimbă și este afectat. Să ne uităm la filmele care umplu sălile, cu youtuberi, cu vloggeri. Mă uit, dar nu mă înnebunesc. Nu mi se par neapărat niște capodopere. Cu toate acestea, au succes la public.

CANCAN.RO: Zi-mi despre filmul în care joci și despre personajul căruia îi dai viață…

Andrei Aradits: Este o poveste de dragoste, despre o fată care își caută iubirea. Este o fetiță care este orfană, cineva este de vină din acest motiv, s-a bazat pe o poveste reală. În 91-92 era în România un fel de bastion de unde se puteau lua copii pentru familii americane și veneau aici că erau copii caucazieni.

CANCAN.RO: Observ că sunteți un domn galant. Dar ai suferit vreodată din cauza acestor calități?

Andrei Aradits: Mă supraestimezi. Pot să fiu o javră destul de nesuferită și recunosc că sunt leneș, am multe defecte la purtător. Mă cert, când am sentimentul că am dreptate, mor cu dreptatea în mână. Plus că nu îmi plac șefii. De multe ori am conflicte cu regizorii, uneori încerc să-i manipulez.

CANCAN.RO: Din adolescență ai început acest drum al impunerii, ca să nu spun al manipulării?

Andrei Aradits: Cred că așa îmi este firea. Din păcate, fiul meu seamănă cu mine. Eu l-am învățat să discutăm și dacă argumentele lui sunt mai bune, facem cum vrei tu. Era ok până în clasa a șasea, a șaptea, eram un argumentator mai bun și câștigam toate certurile. Acum mă îngroapă, este îngrozitor și s-a întors împotriva mea asta. Aveți grijă dragi părinți ce vă învățați copiii, pentru că orice veți face sau veți spune va fi folosit împotriva voastră la un moment dat.

Fosta soție a actorului nu va petrece sărbătorile cu ei: „Nu am mai vorbit nimic”

CANCAN.RO: În ce relații sunteți cu mama lui Eric? Mai comunicați?

Andrei Aradits: Aș putea să vă zic, dar este un lucru intim și personal. Este plecată în India, sper că este bine. Și eu, și Eric suntem bine, lucrurile funcționează. Nu are rost să intru în zona asta că nu are sens

CANCAN.RO: Mă gândeam că vine acum Crăciunul….

Andrei Aradits: O să-l petrecem cu familia, mă rog, bunicul lui care e tatăl ei, familia a rămas aceeași.

CANCAN.RO: Și ea vine sau nu?

Andrei Aradits: Nu, evident, nu știu. Nu am vorbit nimic.

CANCAN.RO: Cum ești ca tată? Am auzit varianta lui Eric, iar acum vreau să ascultăm și varianta ta.

Andrei Aradits: Nu cred că există o rețetă fixă, dar atunci când nu aveam copii, aveam o rețetă clară despre cum se cresc copiii. Îmi aduc aminte că atunci când nu aveam copii știam clar cum se cresc copiii. Am citit cărți despre parenting, cred că toate lucrurile se negociază, fiecare situație în parte trebuie analizată cu flexibilitate. Fiecare situație trebuie analizată în funcție de scop. Și care este scopul meu? Vreau să am un copil curios, curajos și cumsecade.

CANCAN.RO: Înseamnă că ți-ai îndeplinit scopul, nu-i așa?

Andrei Aradits: Mi-aș dori să fie un pic mai curajos, să mai încerce lucruri. Deocamdată s-a refugiat într-o zonă de confort, dar sper să mai încerce chestii.

