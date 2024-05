Andrei Aradits și Andreea Bălan, la cuțite! Nu s-au suportat deloc la „Te cunosc de undeva”: „Mi-a zis foarte clar, pe față!”

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. Însă, deși are numeroși fani și mulți sunt cei care o apreciază, se pare că blondina nu este plăcută de toată lumea. Recent, chiar un coleg de breaslă a dezvăluit că artista nu i-a fost multă vreme pe plac și abia târziu a reușit să îi intre în grații. Cine este cel care a mărturisit că nu a prea plăcut-o pe Andreea Bălan?

De ani de zile, Andreea Bălan face parte din juriul „Te cunosc de undeva”, însă se pare că prezența artistei în economia emisiunii nu a fost pe placul tuturor. Chiar un coleg de la masa juraților a declarat că blondina nu i-a fost multă vreme pe plac, însă în cele din urmă a reușit să o înțeleagă și să o aprecieze pentru ce este ea. Ei bine, cel care nu a prea înghițit-o pe Andreea Bălan este chiar Andrei Aradits.

Andrei Aradits a făcut parte din juriul „Te cunosc de undeva!” vreme de 6 ani, respectiv din 2012 până în 2018. În acest timp, alături de el la masa juraților au stat Aurelian Temișan, Ozana Barabancea și Andreea Bălan. Deși pe micile ecrane actorul părea că are o relație foarte bună cu colegii săi, în realitate se pare că lucrurile stăteau altfel.

Mai exact, în cadrul unui podcast, Andrei Aradits a mărturisit că nu a prea simpatizat-o pe Andreea Bălan. Actorul a dezvăluit că inițial nu a plăcut-o prea mult pe artistă și se pare că și aceasta împărtășea același sentimente. Energiile celor doi nu s-au potrivit, iar ei nu au avut prea multe să își spună în timpul filmărilor.

Însă, după o perioadă, Andrei Aradits a realizat că artista are și multe calități, așa că s-a concentrat pe acestea și a dat uitării micile antipatii de la început.

„Nu prea ne plăceam așa. Nici eu pe ea și nici ea pe mine. Până când am găsit poziția din care am privit-o și am zis ok, stai puțin. Dar ce îți place, de fapt, la ea, pentru că sunt multe lucruri care îmi plac la ea.

Determinarea ei îmi place, puterea ei de muncă, pe bune vorbesc. Sunt lucruri pe care le admir la Andreea Bălan. Sunt lucruri pe care eu nu le am. Onestitatea ei ușor frustrantă și sociopată îmi place la nebunie”, a declarat Andrei Aradits, în cadrul podcast-ului realizat de Jorge.