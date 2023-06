Andrei Aradits, emoții mari pentru fiul său după divorț. Fosta soție și-a făcut bagajele și a plecat în India: ”Aștept rezultatul”

În luna martie a anului 2023, Andrei Aradits (49 de ani) a anunțat faptul că a divorțat de Andreea (40 de ani). Fosta soție a plecat în India, iar fiul lor, Eric, în vârstă de 18 ani, a rămas exclusiv în grija lui. Tânărul se pregătește de bacalaureat, iar actorul din Lia, soția soțului meu pare să aibă chiar mai multe emoții decât el.

Zilele acestea, Andrei Aradits a postat, pe rețelele de socializare, imagini de la absolvirea fiului său. Eric a terminat liceul și urmează să susțină examenul maturității. Dată fiind situația din țară și greva cadrelor didactice, actorul stă cu grijă nu pentru că n-ar avea încredere în băiat, ci pentru că nu se știe ce se va întâmpla.

„Fii-miu trebuie să dea BAC-ul. Dacă-l dă, sper să-l dea. Habar nu am. Aștept rezultatul grevei că fii-miu dă BAC-ul și na. Din păcate eu am foarte mari emoții. Nu știu cât are el (…) Independent este, sigur pe el da, caracter puternic da, însă nu îmi aduc aminte să fi spus vreodată că este un copil silitor. Nu că nu ar fi. Acum pe bune, am încredere în el. Este ok. Emoții am, că na”, a spus Andrei Aradits pentru Ego.

Andrei Aradits și Andreea au divorțat

După mai bine de 17 ani de căsătorie și aproape 20 de relație, Andrei Aradits și Andreea s-au despărțit. În luna septembrie a anului 2022, artistul și mama copilului său au depus actele de divorț. Vestea a venit abia în luna martie anului 2022, când actorul de la Antena 1 i-a spus lui Jorge, în podcastul său.

Din septembrie, Andreea a plecat în India pentru a face yoga, iar Andrei a rămas în țară cu Eric. Despărțirea nu a fost deloc una ușoară pentru artist, motiv pentru care a ajuns la psiholog, pentru prima oară.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, a spus artistul în podcastul „Vorba lui Jorge”.

Eric a ajuns la psiholog după divorțul părinților

Despărțirea nu l-a afectat doar pe Andrei Aradits, ci și te fiul său. Tânărul de 18 ani este într-un moment extrem de dificil al vieții sale, fiind solicitat de bacalaureat, dar a reușit să găsească sprijin în consiliere.

„Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da”, a adăugat actorul, în cadrul podcastului citat anterior.

