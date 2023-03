Povestea neștiută a lui Andrei Aradits! După divorțul părinților a fost dus la cămin: „Ne spălau ca pe vite”

Andrei Aradits este un actor de renume și are numeroși fani. Este în lumina reflectoarelor, se bucură de celebritate și are, aproape, tot ce își dorește. Însă, viața sa nu a fost mereu așa roz, mai ales o anumită perioadă a copilăriei. După ce părinții săi au divorțat, Andrei a ajuns la internat, iar acolo nu a avut o viață prea bună. Actorul a vorbit despre traumele copilăriei, într-un recent interviu.

Deși a ajuns la aproape 50 de ani, Andrei Aradits încă se mai luptă cu traumele pe care nu a reușit să le vindece. Rănile din copilărie au lăsat amprente adânci în sufletul actorului și generează reacții de care nu este foarte mândru. Fostul jurat de la emisiunea Te cunosc de Undeva are tendința de a se impune, de a refuza tot ce vine spre el și asta îi afectează relațiile cu persoanele dragi.

Toate traumele copilăriei vin din perioada în care părinții lui Andrei Aradits au divorțat. După divorț, a fost trimis la un cămin săptămânal, unde a stat vreme de un an. Condițiile de acolo l-au marcat pe Andrei. S-a simțit abandonat și aruncat într-un mediu dur, care a lăsat o mare amprentă asupra lui.

„Ai mei au divorțat atunci când eram foarte mic și cred că am stat o iarnă la un cămin săptămânal. Am de acolo unele dintre cele mai triste amintiri din copilăria mea. Am aproape 50 de ani, fac în curând o jumătate de secol. Cu toate acestea, mi-am dat seama că am un reflex imbecil la autoritate. O rebeliune din asta adolescentină. Primul meu gând e să mă opun. Primul instinct e să zic nu.

Ai mei au divorțat, eram mic, dar nu îmi amintesc să mă simt abandonat, atunci. La căminul ăla am stat poate un an. (…) Ne puneau Miunel și Bălănel și toți copiii râdeau și eu stăteam acolo și plângeam și îmi era frig și urât. Și îmi aduc aminte la dușuri veneau și ne spălau, ne spălau ca pe vite și apa era întodeauna prea fierbinte și spuneam că frigea și îmi spuneau, hai gata! (…) Cred că un an am stat, îmi aduc aminte cu furie. (…) La căminul săptămânal, mama mă lăsa marți și mă lua vineri”, a declarat Andrei Aradits, în cadrul podcast-ului realizat de Jorge.

Andrei Aradits, divorț după 17 ani de mariaj

Recent, Andrei Aradits a anunțat că el și soția sa și-au spus adio, după 17 de ani căsnicie. Cei doi au ajuns la concluzia că le este mai bine separat, așa că au ajuns la divorț. După despărțire, toată atenția lui Andrei Aradits s-a concentrat pe fiul lor. Actorul își dorește ca băiatul să nu fie afectat de separarea părinților și a avut grijă să primească tot ajutorul de care are nevoie.

„Am divorțat, asta e! Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. Ea în India de vreo 6 luni. Doar eu cu Eric suntem. Eric a fost nasol o perioadă. Mi-am făcut griji, are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: ok, nu-ți permiți treaba asta. E mult mai deștept decât mă așteptam. Cred că e mai deștept decât eram eu la vârsta lui. E mai înțelept! Am o doză de bezmeticeală pe care încă o car după mine. Am fost și la psiholog cu el, da”, a mai declarat Andrei Aradits.

