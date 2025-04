Ce face Monica Bîrlădeanu de când s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță. Obiceiul pe care l-a reluat: „Mă bucur de...”

După ce s-au căsătorit în toamna anului trecut, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță sunt mai fericiți ca niciodată. Cei doi formează un cuplu de doi ani și au avut o nuntă de basm, alături de familie și prieteni apropiați. Acum, vedeta mărturisește că a redobândit un obicei pe care îl eliminase înainte de relația cu medicul.

Monica Bîrlădeanu a redescoperit plăcerea vacanțelor pline de adrenalină și aventură după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță. Actrița a reluat schiul după o pauză de 10 ani și a împărtășit acum care sunt destinațiile sale preferate pentru vacanțe.

Se pare că relația cu Valeriu Gheorghiță i-a redat Monicăi Bîrlădeanu o nouă poftă de viață, iar după căsătorie, actrița a redescoperit plăcerea schiului, o pasiune abandonată timp de 10 ani. Aceasta nu doar că s-a reconectat cu vechile ei pasiuni, dar și-a regăsit entuziasmul pentru vacanțele pline de aventură.

Dacă în trecut prefera vacanțele de aventură, cum ar fi scuba diving-ul sau învățatul să schieze, acrtița a mărturisit că ulterior s-a bucurat de vacanțe mai relaxante în care se concentra pe plajă, soare și înot. Acum, însă, Monica Bîrlădeanu simte că s-a întors la o formă de vacanță activă, în care descoperă din nou lumea, iar acest lucru reflectă o schimbare în modul în care privește viața și bucuriile acesteia.

„Îmi place să schiez foarte mult. Am luat o pauză de vreo zece ani de schi, iar, de câțiva ani, mi-am reînviat această pasiune. E absolut minunat! Sunt înnebunită după senzația pe care o ai, după felul în care te conectezi cu natura. În trecut, recunosc, am avut perioade în care preferam vacanțele de explorare, în care îmi luam brevet de scuba diving, învățam să schiez. Îmi plăceau foarte mult vacanțele active. Apoi, a urmat o perioadă în care îmi plăceau foarte mult vacanțele în care mergeam să fac plajă, să stau la soare, să mănânc fructe, să mă bronzez, să înot. Iar acum, mai nou, cred că m-am întors la o formă de explorare și de cunoaștere a lumii, pentru că am senzația că s-a schimbat cumva și conștiința mea în legătură cu toate lucrurile astea, cu felul în care aleg să mă bucur de viață și de o vacanță”, a spus vedeta pentru click.ro.