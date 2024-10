La un an distanță, fiul lui Andrei Aradits de la ”Te cunosc de undeva” vorbește despre divorțul părinților săi: ”Nu m-a omorât, încă sunt aici!”

Andrei Aradits are de ce să fie mândru! Fiul lui, Eric, îi calcă pe urme și este un tânăr foarte talentat care în curând va apărea într-un serial marca Antena 1- „Iubire cu parfum de lavandă”. Pe platourile de filmare l-a întâlnit și CANCAN.RO care l-a luat imediat la o discuție sinceră și fără ocolișuri pe tânărul de 19 ani. Eric Aradits a moștenit nu doar talentul și carisma tatălui său celebru, ci și onestitatea. Așadar, în râdurile de mai jos veți afla ce rol va interpreta tânărul în serial, de ce s-a ferit de tatăl său când a fost la casting, dar și ce sfaturi a primit de la actor. În plus, Eric a vorbit deschis și despre divorțul părinților săi și despre felul în care Andrei Aradits i-a explicat situația.

Andrei Aradits și soția lui au divorțat după 17 ani de căsnicie. Băiatul lor, Eric, era în acel moment în ultimul an de liceu, avea Bacalaureatul și urma să dea examen pentru intrarea la facultate. Așadar, pentru tânărul de 19 ani separarea părinților a avut implicații majore, însă a știut să depășească momentul. Eric și-a deschis acum sufletul și a vorbit despre acea perioadă dificilă, dar și despre modul în care celebrul său tată a gestionat totul. Băiatul a rămas exclusiv în grija actorului asta după ce mama lui a decis să plece o perioadă nedeterminată în India pentru a face yoga. Cu o maturitate ieșită din comun pentru un adolescent, Eric Aradits a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut, dar și despre felul în care tatăl său a gestionat situația.

Cum i-a spus Andrei Aradits fiului său că divorțează: „A fost onest! Nu m-a luat ca pe un copil mic”

„A fost greu pentru că a durat mult timp (n.r. divorțul părinților). A fost dificil pentru că mi-a fost greu să intru înapoi în ritm. Nu m-a omorât, încă sunt aici. Nu am ceva probleme sau mai știu eu ce, dar evident că a fost dificilă situația asta și din cauză că s-a întins pe mult timp.

Am avut discuții, comunicarea este foarte importantă în chestiuni de genul acesta, sensibile. Asta îmi place mult la tatăl meu, de fiecare dată a fost onest cu mine. Nu m-a luat ca pe un copil mic, am vorbit unul la unul. A vorbit cu mine de parcă eram prieteni, toată viața am fost prieteni. Evident că au fost momente când discutam serios, trebuia să fie și tată impunător. În timpul liber am fost întotdeauna prieteni buni”, a spus Eric Aradits pentru CANCAN.RO

Eric Aradits a rămas în grija tatălui alături de care se simte foarte apropiat. Tânărul actor s-a simțit mereu inspirat de tatăl său, iar faptul că a luat rolul la noul serial spune că se datorează și părintelui său care mereu a avut grijă să-l învețe cum să se comporte la un casting.

„Tata este mândru de mine, dar o să vă spun onest că și atunci când m-am dus la casting, l-am dat, eu nu știam ce joc. Apoi l-au sunat cei din producție pe tata: „Fi-tu a primit rolul! Joacă în film!”. L-am tratat ca pe orice alt casting, am încercat să nu fiu stresat, să nu fiu sub presiune. Am încercat să fiu eu și dacă primesc rolul, bine, dacă nu, asta e.

Evident că și tatăl meu m-a învățat cum să îmi păstrez calmul la casting și cum să mă integrez în rol cum trebuie. Istoria lui și ce a învățat mi-a pasat mie. Toată lumea are nevoie să vorbească cu cineva și de când eram mic el cu mine a vorbit despre absolut orice se întâmpla” , a spus tânărul actor.

Ce va face fiul lui Andrei Aradits dacă nu va ajunge la nivelul tatălui: „Dacă nu merge cu actoria, am un plan secundar mai sigur!”

Extrem de apropiat de tatăl său, Eric a dezvăluit și faptul că nu a fost niciodată împins de acesta în direcția actoriei. Pur și simplu era absorbit de această meserie, iar faptul că juratul Te cunosc de undeva îl lua de multe ori pe platourile de filmare, i-a deschis lui Eric apetitul pentru actorie. În plus, dacă nu merge, tânărul are un plan de back-up.

„El niciodată nu m-a împins în spre treaba asta. Pur și simplu l-am văzut cât de fericit era când termina pe set, ce entuziasm are și da, cumva mi s-a transmis și mie. Până și când i-am transmis că vreau să merg pe aceeași cale m-a întrebat: „Ești sigur?” Da pentru că este un vis și vreau să văd dacă merge. Eu mai am și un plan secundar. Eu lucrez pe audio, cu microfoane, cumva în spate. Dacă merge cu actoria o duc pe actorie, dacă nu am un plan mai safe, mai sigur”, a mai susținut Eric.

