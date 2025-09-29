Surpriză totală în cel mai nou show din Antenă! Are toate șansele să devină fenomenul toamnei. Ele sunt vedetele de la ”Te pui cu faimoșii”!

CANCAN.RO v-a dezvăluit recent că șefii din Antenă “reciclează” emisiunea cu care Dan Negru rupea audienţa în anii 2000! Conducerea trustului are planuri mari în ceea ce privește noul proiect. Dacă „Te pui cu blondele” este și în ziua de azi un fenomen, vom vedea ce părere au telespectatorii despre „Te pui cu faimoșii”. Nu vor mai fi tinere cu păr bălai care să își demonstreze istețimea, ci persoane publice. Am aflat cine au fost primii invitați pentru filmarea pilotului!

Emisiunea se axează pe întrebări de cultură generală, dar nu vor mai fi blonde care se vor întrece pentru marele premiu, ci vedete. Duminică, 28 septembrie s-a filmat pilotul pentru „Te pui cu faimoșii”, iar primii invitați au fost pe măsura așteptărilor. Dacă noul proiect va trece testul, atunci cu siguranță „replica” show-ului „Te pui cu blondele” are toate șansele să devină noul fenomen al toamnei!

Luptă strânsă între prezentatori pentru emisiunea „Te pui cu faimoșii”

Boșii din Antenă speră că vor da lovitura cu noul proiect, mai ales că în ultimul timp, audiența a fost destul de scăzută. Dacă ne amintim bine, au făcut mai multe încercări pentru grila programului din Antena 1 în intervalul orar 17:00-19:00. Inițial, după eșecul emisiunii „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a”, au pus bazele proiectului „În direct cu România”, acolo unde Mihaela Tatu era prezentatoare. Formatul ar fi fost copiat de producători, inspirându-se din emisiunea colegei de breaslă, Marina Almășan, de pe TVR. Nu a avut priză la public, așa că au schimbat formatul, dar și moderatoarea. Producătorii au ales să o înlocuiască pe Mihaela Tatu cu Mirela Vaida, dar nici în aceste condiții nu a crescut audiența. Așa că au scos defintiv emisiunea și Mirela s-a reîntors la Acces Direct, iar emisiunea Medicool a preluat locul.

Chiar dacă sursele CANCAN.RO ne dezvăluiau că există posibilitatea ca noua emisiune să fie pe Antena Stars, totuși, alegerea unui nou proiect precum „Te pui cu faimoșii” ne dă de gândit că ar putea fi noul câștigător pentru grila Antenei 1. Dar să lăsăm suspansul şi vă spunem cine au fost primii invitați care au filmat pentru pilotul show-ului. Mai exact: Puya, Irisha, Lolrelai, Cucu Gram de la Noaptea Târziu și Tudor Magicianul, câștigătorul Power Couple, au fost câteva nume cunoscute care au participat la filmarea de test.

Cât despre alegerea prezentatorului, sursele CANCAN.RO ne-au spus că bătălia dintre posibilii moderatori este destul de strânsă, iar producătorii sunt momentan nehotărâți. Rămâneți cu ochii pe noi și vă vom oferi în scurt timp mai multe informații despre prezentatorul care va fi la cârma emisiunii „Te pui cu faimoșii”.

