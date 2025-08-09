Va fi scoasă la vânzare casa părintească a Loredanei Chivu!? Nu doar penthouse-ul de 500.000 € e în pericol: ex-iubitul îi pregătește o nouă lovitură

Dani Leș nu o slăbește pe Loredana Chivu, fosta iubită, de care s-a despărțit acum trei ani. După ce s-a ”pornit” val-vârtej s-o ”elibereze” pe fosta asistentă a lui Capatos de ”povara” penthouse-ul de 500.000 de euro din complexul rezidențial din Pipera, afaceristul îi dă fiori cu un alt imobil, casa părintească, aflată la Titu! A făcut cerere de înscriere a unui litigiu în cartea funciară a casei și i s-a aprobat! CANCAN.RO are detalii și documente, în exclusivitate!

Pentru Dani Leș și Loredana Chivu cale de împăcare nu mai este! O ”amiabilă” între ei, la trei ani de când s-au despărțit, pare a fi exclusă. Afaceristul a bombardat-o, în acești ani de la ruptură, cu câteva sechestre pe bunuri (Vezi AICI detaliile și video fabulous), apoi i-a pus în pericol penthouse-ul din Pipera cu o executare silită și i-a ”destabilizat” și bolidul, cu o nouă acțiune (Vezi AICI totul). Dar, informație de ultimă oră, s-a ”instalat” și în cartea funciară a casei părintești a Loredanei!

Dani Leș vrea executarea silită a casei părintești a Loredanei Chivu!

Cum s-a ajuns aici? Este vorba de o datorie financiară a fostei asistente de la ”Un show păcătos” către Dani Leș, pe care nu a achitat-o, astfel că magistrații au dat liber la executarea silită. Iar afaceristul a introdus cererea de notare în cartea funciară a locuinței din Titu la Oficiul de Cadastru Dâmbovița și a primit aprobarea.

În acest sens, Dani Leș a prezentat actul juridic justificator, anume, certificatul de grefă care arată că pe rolul instanței Tribunalului Ilfov se află înregistrat un dosar civil privind cererea de chemare în judecată a Loredanei Chivu, a fratelui și a mamei ei, având ca obiect partajul judiciar!

Având în vedere că pe rol este în desfășurare o executare silită împotriva Loredanei, după ce se va stabili cât îi revine din casa părintească, aceasta ar putea fi vândută, iar partea ei va fi executată de către Dani Leș, în urma cererii de partaj care tocmai ce i-a fost aprobată.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.