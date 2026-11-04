Ian a acceptat provocarea ispitei Andrew în ringul RXF. Iubitul Mirei e decis să-l distrugă: „Bătaia nu e apă de ploaie”

Lupta orgoliilor bărbătești dintre ispitele și concurenții de la Insula Iubirii continuă. Ian Boitași a acceptat provocarea ispitei Andrew (Andrei Vasile) de a se lupta în gala MMA a vedetelor RXF.

Sătul de rivalitățile din mediul online, Andrew Marv, fosta ispită de la Insula Iubirii din sezonul 9, este decis să treacă la fapte și i-a lansat o invitație oficială lui Ian de a se lupta corp la corp în gala MMA RXF. Totul ar fi pornit de la o conversație pe care cei doi ar fi avut-o pe o rețea de socializare.

„Vă salut, oameni buni. Am tot observat că „domnișoara” care a fost ispită în sezonul 9, Andrew Marv sau Andrei, m-a provocat în gala RXF, în urma unei convrsații cu el pe Instagram. Țin să fac public și să menționez că-i accept provocarea, fiindcă vreau să-i demonstrez acestui individ, care are mult prea mult botox din ce am înțeles, că durerea doare și doare tare. Bătaia nu e așa apă de ploaie cum ne-au arătat unii și alții în toate galele. RXF, dați-i contractul „domnișoarei” și ne vedem în cușcă.”, a fost mesajul lui Ian Boitași.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ian a declarat că Andrew ar face orice pentru a obține atenție și validarea celor din jur, iar alegerea de al provoca în gala RXF nu a fost una inspirată. Acesta este de părere că rivalul său nu ar rezista nici măcar o repriză în ring.

„Băiețașul ăla, am observat că tot caută validare și atenție pe TikTok și Instagram. Ba către Narcis, ba către nu știu cine… Am observat că a căutat atenție și la mine, printr-o postare de la Insulă. Cu mine însă a greșit persoana! Eu sunt mai dintr-o bucată. Nu rezistă nici măcar o repriză cu mine în cușcă. E nebun omul să creadă că vrea să se lupte cu mine în RXF. Îți dai seama că accept provocarea. El crede că bătaia e așa, apă de ploaie, dar habar nu are că bătaia doare”, a declarat Ian pentru CANCAN.RO.

Ispita Andrew e în război și cu Narcis Bujor

Andrew și Narcis Bujor au participat împreună ca ispite în sezonul 9 la Insula Iubirii, unde au legat o prietenie sinceră. Cei doi au ajuns să se ironizeze în mediul online, după ce în finala emisiunii de anul trecut, care a fost transmisă într-un local public din București, Narcis l-ar fi lovit cu un pahar în cap pe ispita Dan Dumitraș.

„L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar în cap. A venit Dan la mine şi mi-a zis. Da, de faţă cu toată lumea. Nu ştiu cine a văzut, aici nu pot să îmi dau cu părerea, dar eu eram fix lângă ei. Dan era sub şoc! S-a dus Dan la ei să clarifice lucrurile, pentru că el era foarte confuz… El voia doar să rezolve problema cu ei, pentru că îl deranjează. Nu pot spune eu cum suferă Dan. Dan a încercat să vorbească şi cu Teo, şi cu Narcis, iar Narcis l-a pus la perete. I-a vorbit foarte urât. Faza cu paharul s-a întâmplat chiar înainte să îl pună la perete, din ce mi-a zis Dan, eu partea cu paharul nu am văzut-o. Era un pahar de shot, nu s-a spart în capul lui. I-am zis lui Dan că voi povesti aici, a vorbit şi el la Cluj cu nişte avocaţi deja’, a declarat el la CANCAN pe Insulă.

În apărarea sa, Narcis Bujor a intervenit pe TikTok și a declarat că: ”În emisiune nu a existat nimic de amenințări, nimic de bătaie, nu ne-am amenințat între noi că ne batem. Au fost conversații civilizate, dar la care uneori s-a mai sărit calul… Când se sărea calul, trebuia să se spună, pentru că eu am niște limite peste care nu te las să treci, indiferent cine ești”.

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