„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Lucian Goge și Cristian Șoaita, invitații lui Andi Amironoaiei

„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Lucian Goge și Cristian Șoaita, invitații lui Andi Amironoaiei
Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 4 noiembrie, de la ora 16:45, cu o nouă ediție. Andi Amironoaiei îi va avea alături în platou pe Lucian Goge și Cristian Șoaita.

Principalul subiect al ediției va fi victoria obținută de Rapid în fața celor de la FK Csikszereda, scor 2-0, în etapa a 14-a din Superliga. Giuleștenii au deschis scorul prin Constantin Grameni, în minutul 61, iar Alexandru Dobre a stabilit rezultatul final în prelungiri, din penalty.

Cum s-a prezentat Rapid în fața ultimei clasate, ce concluzii pot fi trase după acest succes și care sunt perspectivele echipei în lupta pentru primele locuri din clasament sunt câteva dintre temele care vor fi dezbătute în emisiunea de astăzi.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărită de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

 

Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cele 2 zodii afectate de Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie. Decizii financiare și tensiuni la muncă
Cele 2 zodii afectate de Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie. Decizii financiare și tensiuni la muncă
Cât a plătit un bucureștean pentru o singură felie de cozonac, în supermarket-ul Auchan din Drumul Taberei
Cât a plătit un bucureștean pentru o singură felie de cozonac, în supermarket-ul Auchan din Drumul Taberei
Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să dai de pomană în Sâmbăta Morților pentru sufletele celor adormiți
Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să dai de pomană în Sâmbăta Morților pentru sufletele celor adormiți
Țeapa reducerilor de Black Friday poate fi evitată! Trucul prin care verifici dacă un produs chiar este mai ieftin
Țeapa reducerilor de Black Friday poate fi evitată! Trucul prin care verifici dacă un produs chiar este mai ieftin
Un apartament de 29 mp a ajuns să coste 100.000 de euro! Orașul din România în care prețurile îi lasă fără cuvinte pe cumpărători
Un apartament de 29 mp a ajuns să coste 100.000 de euro! Orașul din România în care prețurile îi lasă fără cuvinte pe cumpărători
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Gandul.ro
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro
Adevarul
Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Apar NOI DETALII în cazul tragediei aviatice din Florida. Ce au descoperit anchetatorii
Mediafax
Apar NOI DETALII în cazul tragediei aviatice din Florida. Ce au descoperit anchetatorii
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”
Click.ro
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”
Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”
Digi 24
Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
go4it.ro
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Gandul.ro
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Mediafax Spania
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.