Ce relație are Andreea Bănică cu Sofia, fiica sa. Adolescenta va pleca în curând din casa părintească: „Nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece”

Andreea Bănică este o mămică fericită și împlinită. Artista are doi copii: Sofia, în vârstă de 17 ani, și un băiat de 10 ani. Cei doi sunt niște copii cât se poate de cuminți, după cum spune artista. În ceea ce o privește pe Sofia, aceasta se apropie de vârsta majoratului, iar recent cântăreața a vorbit despre momentul crucial în care aceasta va părăsi casa părintească și va porni în viață pe cont propriu.

Sofia este acum o adevărată domnișoară și seamănă din ce în ce mai mult cu mama sa. Nu mai este mult până când aceasta va împlini 18 ani, așa că momentul în care va pleca din casa părintească nu este prea departe. Iar dacă de obicei mamele resimt acest moment destul de dur și îl așteaptă cu emoții, în cazul Andreei Bănică nu este deloc așa.

Artista spune că nu se teme de momentul în care fiica ei va pleca de acasă. S-a pregătit pentru asta încă de când a adus-o pe lume. Andreea Bănică spune că atât timp cât Sofia va sta lângă ea o va răsfăța, iar atunci când va pleca de acasă are încredere că fiica ei va pune în aplicare tot ce a învățat-o până acum.

„Nu mi-e frică de acel moment. Când am născut ambii copii, știam că vor pleca de acasă la un moment dat, că își vor dori viața lor, parteneri. Sunt conștientă și nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece. Am văzut femei cărora le este teamă de acest pas, dar eu știu că până atunci «lasă că face mama», iar când va sta singură, Sofia va pune în practică tot ce a învățat”, a declarat Andreea Bănică.

Ce relație are Andreea Bănică cu Sofia

Deși de multe ori vârsta adolescenței vine cu multe provocări pentru părinți, în ceea ce o privește pe Andreea Bănică lucrurile nu au fost prea complicate. Artista și fiica sa au o relație specială, bazată pe prietenie și transparență. Cele două vorbesc deschis despre orice, iar cântăreața este cât se poate de mândră de fiica ei.

„Mă înțeleg foarte bine cu Sofia, e o fetiță matură și inteligentă. Uneori îmi dă niște răspunsuri care mă lasă mască. Ceea ce este ea e doar meritul ei. Eu doar am fost acolo în anumite momente, dar ea e o fată isteață foc și mă uimește cu rezolvări la care eu nu m-aș fi gândit. Învăț de la ea foarte multe lucruri de ani buni”, a mai spus Andreea Bănică.

CITEȘTE ȘI:

Andreea Bănică, în lacrimi la Furnicuțele. Dezvăluirile emoționante despre tatăl său

Andreea Bănică, mărturisiri despre bullyingul suferit de fiul ei: „I-au luat casca la un moment dat”

Foto: Facebook