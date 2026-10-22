Andreea Bănică, mărturisiri despre bullyingul suferit de fiul ei: „I-au luat casca la un moment dat”

Andreea Bănică a povestit despre momentele dificile prin care a trecut fiul său, Noah, după ce a fost victima bullyingului. Artista a explicat cum a gestionat situația și ce a făcut pentru a-și sprijini copilul în depășirea acestei experiențe.

Blondina se numără printre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreața este căsătorită de foarte mulți ani cu Lucian Mitrea, alături de care are doi copii. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată odată cu nașterea Sofiei. Mai târziu, familia lor s-a mărit prin venirea pe lume a lui Noah, băiețelul în vârstă de 9 ani.

Cum a gestionat Andreea Bănică episodul de bullying în care a fost implicat Noah

Vedeta a dezvăluit că fiul său, Noah, s-a confruntat cu o situație neplăcută din cauza altor copii. Artista a povestit că băiețelul a fost marginalizat de copiii din cartier, care au evitat să stea în preajma lui și au ajuns chiar să îi ia casca pe care o purta pe cap.

Cântăreața a considerat că asemenea incidente ar fi putut fi prevenite dacă adulții ar fi intervenit la timp și ar fi știut cum să gestioneze neînțelegerile dintre copii. Totodată, Andreea Bănică s-a declarat mulțumită de felul în care și-a crescut cei doi copii, Sofia și Noah, fiind mândră de educația pe care le-a oferit-o.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, pentru Știrile Antena Stars.

Lecția pe care le-a oferit-o artista copiilor săi

Încă de când Sofia și Noah au început școala, Andreea Bănică i-a încurajat să vorbească deschis cu părinții despre toate experiențele prin care trec. Artista consideră că educația primită în familie influențează comportamentul celor mici. Mai mult, ea a subliniat că dialogul dintre copii și părinți a fost esențial pentru a putea înțelege și rezolva eventualele probleme.

„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a mai spus artista.

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