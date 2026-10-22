Andreea Bănică, mărturisiri despre bullyingul suferit de fiul ei: „I-au luat casca la un moment dat”

Andreea Bănică, mărturisiri despre bullyingul suferit de fiul ei: „I-au luat casca la un moment dat”
Galerie Foto 5
Băiețelul Andreei Bănică și al lui Lucian Mitrea a trecut printr-un episod de bullying / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andreea Bănică a povestit despre momentele dificile prin care a trecut fiul său, Noah, după ce a fost victima bullyingului. Artista a explicat cum a gestionat situația și ce a făcut pentru a-și sprijini copilul în depășirea acestei experiențe.

Blondina se numără printre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreața este căsătorită de foarte mulți ani cu Lucian Mitrea, alături de care are doi copii. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată odată cu nașterea Sofiei. Mai târziu, familia lor s-a mărit prin venirea pe lume a lui Noah, băiețelul în vârstă de 9 ani.

Cum a gestionat Andreea Bănică episodul de bullying în care a fost implicat Noah

Vedeta a dezvăluit că fiul său, Noah, s-a confruntat cu o situație neplăcută din cauza altor copii. Artista a povestit că băiețelul a fost marginalizat de copiii din cartier, care au evitat să stea în preajma lui și au ajuns chiar să îi ia casca pe care o purta pe cap.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cântăreața a considerat că asemenea incidente ar fi putut fi prevenite dacă adulții ar fi intervenit la timp și ar fi știut cum să gestioneze neînțelegerile dintre copii. Totodată, Andreea Bănică s-a declarat mulțumită de felul în care și-a crescut cei doi copii, Sofia și Noah, fiind mândră de educația pe care le-a oferit-o.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…)

Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, pentru Știrile Antena Stars.

Fiul Andreei Bănică a primit bullying din partea copiilor din cartier / Sursa foto: Social media

Lecția pe care le-a oferit-o artista copiilor săi

Încă de când Sofia și Noah au început școala, Andreea Bănică i-a încurajat să vorbească deschis cu părinții despre toate experiențele prin care trec. Artista consideră că educația primită în familie influențează comportamentul celor mici. Mai mult, ea a subliniat că dialogul dintre copii și părinți a fost esențial pentru a putea înțelege și rezolva eventualele probleme.

„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a mai spus artista.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bănică recunoaște după zeci de ani de relație! A jonglat între soț și un alt bărbat: “Îmi plăcea mai mult decât de Lucian”

Andreea Bănică, dezvăluri fără perdea: ”Eram sub scaun de rușine”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a refuzat ispita Eduard Vlădescu să facă în Thailanda, pe tot parcursul filmărilor pentru Insula Iubirii
Ce a refuzat ispita Eduard Vlădescu să facă în Thailanda, pe tot parcursul filmărilor pentru Insula Iubirii
Recunoști cine este în imagine? O vezi în weekenduri la Antena 1
Recunoști cine este în imagine? O vezi în weekenduri la Antena 1
Prezentatorul TV care va urca pe scena de la Vocea României. Theo Rose este singura care-l recunoaște!
Prezentatorul TV care va urca pe scena de la Vocea României. Theo Rose este singura care-l recunoaște!
Cum arată Frankie de la Insula iubirii, după ce și-a făcut încă două tatuaje pe față: “Îmi plac mult”
Cum arată Frankie de la Insula iubirii, după ce și-a făcut încă două tatuaje pe față: “Îmi plac mult”
Doru Octavian Dumitru, mărturisiri cutremurătoare la un an după ce a fost la un pas de tragedie! Cum se simte acum
Doru Octavian Dumitru, mărturisiri cutremurătoare la un an după ce a fost la un pas de tragedie! Cum se simte acum
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Mediafax
„Incredibil cum vine să dea lecții!” Pedro Sánchez, reacție memorabilă după ce președintele Argentinei l-a numit „hoț” și „dictator”
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Adevarul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am impresia că încetez să mai exist”
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
Digi24
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Mediafax
O agenție de TURISM va plăti 27.000 de euro unui cuplu, după luna de miere de coșmar
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Click.ro
În ce a investit Mirela Retegan banii câștigați din amulete, la Asia Express. Ce a făcut cu cele 100 de plicuri, adunate în cele șapte săptămâni de competiție
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Digi 24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
go4it.ro
Gadget util la Lidl: uscător de încălțăminte Silvercrest la 50 de lei
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Gandul.ro
Cum își cereau dacii iubitele în căsătorie. Gestul controversat astăzi făcut de strămoșii noștri
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.