Andreea Bănică, dezvăluri fără perdea: ”Eram sub scaun de rușine”

Andreea Bănică și soțul ei formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună doi copii minunaţi, un băieţel şi o fetiţă pe care îi cresc cu toată dragostea.

Însă, până să ajungă la familia minunată pe care o au în prezent, Andreea și Lucian au trecvut prin câteva ”încercări”. O întâmplare cel pușin hilară a fost în momentul în care chiar actualul soț al Andreei Bănică a trimis-o să se plimbe cu un milionar. Invitată la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, artista a povestit momentul incredibil de jenant prin care a trecut.

Ceea ce s-a întâmplat mai departe putea fi evitat, dar partenerul de viață al Andreei, Lucian Mitrea, care-i era și impresar, a împins-o din neatenție în brațele bogătașului.

„Vai, m-am simțit foarte prost în acel moment. Nu eram căsătorită. Eram cu Lucian, dar respectivul nu știa că eu am o relație. El era din altă țară de lângă noi. Am ajuns acolo la un eveniment de-al lui și a vrut să mă plimbe în mașina lui decapotabilă. Eram sub scaun de rușine. Cred că m-am înroșit toată din cap până în picioare. Mi-a fost atât de rușine de rușinea lui, de ceea ce a putut să-mi spună. Mă gândeam ce-ar trebui să facă fetele pentru acea mașină”, a povestit vedeta.

Aflată într-o încurcătură mare, Andreea a reușit să blocheze politcos avansurile miliardarului. Ajunsă înapoi la iubitul ei, acesta și-a cerut scuze după ce a aflat în ce situația și-a pus partenera de viață.

Blondina a mai menționat în emisunea de la Kanal D că în acea vreme nici avea o situație financiară prea bună. „Nu aveam nici bani pe atunci, nu aveam nici mașini. Eram oarecum așa la începuturile noastre”, a declarat Andreea Bănică.

Andreea Bănică, cadou de mii de euro de la soțul său

Lucian Mitrea a surprins-o pe soția sa un un Jeep verde, o mașină de teren care costă peste 50.000 de euro. În funcție de specificații, poate ajunge chiar și la suma de 75.000 de euro. În plus, soțul Andreei Bănică i-a luat și un buchet de bujori.

Nu doar blondina s-a bucurat de cadoul scump făcut de soțul ei, cu și fiul lor, Noah. Fiind la fel de pasionat de mașini ca mama sa, băiatul Andreei Bănică a vrut să se urce la volan, alături de mama sa.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Banica (@iamandreeabanica)

„La mulți ani, copii din lumea întreagă! Sper că v-ați primit cadourile! La noi a venit! Mi-am dorit tare mult mașina asta si nu doar eu! Se vede cine este cel mai fericit?”, a spus Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Vezi și NU E O GLUMĂ! SUMA COLOSALĂ DE BANI PE CARE A PRIMIT-O ANDREEA BĂNICĂ PENTRU A CÂNTA 45 DE MINUTE LA UN BOTEZ ÎN RĂDĂUȚI

Sursă foto: Facebook