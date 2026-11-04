„Prințesa” Bianca, jignire cruntă la adresa băieților-ispite de la Insula Iubirii: „Ce faceți, ciuciunghezilor?”. Ce înseamnă „ciuciunghez”, de fapt

"Prințesa" Bianca, jignire cruntă la adresa băieților-ispite de la Insula Iubirii: "Ce faceți, ciuciunghezilor?". Ce înseamnă "ciuciunghez", de fapt
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

„Prințesa” Bianca de la Insula Iubirii face ce face și iese în evidență, însă nu într-un mod pozitiv. A dat-o, din nou, de gard și a jignit ispitele masculine. Nu este pentru prima dată când o face. De data aceasta, întoarsă supărată de la bonfire, i-a numit pe toți ciuciunghezi. Ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt și de ce este considerat o jignire.

Nu mai este un secret pentru nimeni că atunci când Bianca vede imagini compromițătoare cu partenerul său explodează. Iar de cele mai multe ori aceste momente de furie vin la pachet cu un limbaj colorat și cu jigniri adresate celor care îndrăznesc să se uite spre ea sau să o întrebe ceva.

Ei bine, și de această dată scenariul s-a repetat, iar Bianca a mai aruncat o jignire la adresa ispitelor masculine. Întoarsă supărată de la bonfire, atunci când a intrat în vilă și a dat cu ochii de „prietenul” ei, Cătălin Brânză, „Prințesa” a spus: „Ce faceți, ciuciunghezilor?”.

Acest cuvânt face parte din jargonul urban românesc și este folosit de obicei cu sens peiorativ. Mai exact, ciuciunghez este folosit ca o ironie la adresa unei persoane străine sau a unui migrant. El este asociat în mod rasist cu indieni, asiatici sau persoane din Orient. Sau este folosit ca o poreclă peiorativă pentru o persoană care vorbește o limbă necunoscută.

Așadar, termenul este unul negativ și Bianca nu a ezitat să îl folosească la adresa ispitelor masculine.

Bianca, o nouă jignire pentru băieți /Foto: Captură Antena Play

„Prințesa” Bianca a luat foc după bonfire

De asemenea, în imaginile difuzate în cadrul ultimului episod cu imagini nedifuzate la TV din casa fetelor, acolo unde se poate vedea și jignirea adresată de Bianca băieților, a mai fost observat un fragment interesant. După ce a jignit ispitele, concurenta s-a retras în bucătărie cu Nattash și a continuat să își arate supărarea.

De această dată, cuvintele i-au fost adresate direct lui Marco. Bianca a luat foc după ce a văzut apropierile tot mai intense dintre el și ispita Gabriella.

„Eu plâng ca proasta și Marco are parte de dansuri lascive. Apreciați momentele astea cu nu se vor mai întâmpla în veci și pururi. M-ai adus la Insulă să te văd. Doamnă eu și sunt mândră. Fiind obișnuit cu domnișoare de genul, când dai de o femeie bună, cu toate calitățile din lume, te plictisești. Lasă că te văd eu cum îți va fi viața cu o domnișoară de genul. Să vadă unde ajungi… sub pod!”, a mai spus Bianca.

 

CITEȘTE ȘI:

Dovada clară că Prințul Marco și Bianca Ghiurcă nu au divorțat! Cum au fost surprinși în Roma, după filmările Insula Iubirii

Prințul Marco a ieșit la date cu Gabriella, dar s-a gândit numai la Bianca. Declarația care spune totul: „Până la sfârșit”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ana Baniciu renovează anexa bunicii. Ce obiecte istorice a găsit: ”I-am promis că păstrez tot ce e valoros”
Ana Baniciu renovează anexa bunicii. Ce obiecte istorice a găsit: ”I-am promis că păstrez tot ce e valoros”
Oana Tomoiagă, mărturisiri emoționante despre fobia care îi putea încheia aventura la Asia Express
Oana Tomoiagă, mărturisiri emoționante despre fobia care îi putea încheia aventura la Asia Express
Ian a acceptat provocarea ispitei Andrew în ringul RXF. Iubitul Mirei e decis să-l distrugă: „Bătaia nu e apă de ploaie”
Ian a acceptat provocarea ispitei Andrew în ringul RXF. Iubitul Mirei e decis să-l distrugă: „Bătaia nu e apă de ploaie”
Ce relație are Andreea Bănică cu Sofia, fiica sa. Adolescenta va pleca în curând din casa părintească: „Nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece”
Ce relație are Andreea Bănică cu Sofia, fiica sa. Adolescenta va pleca în curând din casa părintească: „Nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece”
Anca Țurcașiu și-a cumpărat o casă lângă București! Primele imagini din locuința pe care o renovează alături de iubit
Anca Țurcașiu și-a cumpărat o casă lângă București! Primele imagini din locuința pe care o renovează alături de iubit
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Mediafax
„Mișcarea MAGA s-a prăbușit!” Traian Băsescu, REACȚIE după victoria democraților în SUA
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Gandul.ro
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro
Adevarul
Cât cer artiștii pentru concertele de Revelion. Smiley și Alex Velea, în topul celor mai scumpi. Tarifele ajung la 38.000 de euro
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Digi24
Primele reacții venite din Rusia după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA
Apar NOI DETALII în cazul tragediei aviatice din Florida. Ce au descoperit anchetatorii
Mediafax
Apar NOI DETALII în cazul tragediei aviatice din Florida. Ce au descoperit anchetatorii
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”
Click.ro
Ghinion teribil pentru Dani Oțil. A rămas fără bani. „De aia în filmele americane bat ăștia aparatele”
Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”
Digi 24
Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Digi24
George Simion, vizită fulger în SUA. Cu cine s-a întâlnit șeful AUR: „Trump a avut dreptate în toate privințele”
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
go4it.ro
În anii ’40, armata SUA a detonat o bombă nucleară sub apă. Nu se așteptau la ce a urmat
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
Gandul.ro
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Mediafax Spania
S-a anunțat TOP 100 CEI MAI BOGAȚI! Ce averi au și cine sunt aceștia
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.