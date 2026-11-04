„Prințesa” Bianca, jignire cruntă la adresa băieților-ispite de la Insula Iubirii: „Ce faceți, ciuciunghezilor?”. Ce înseamnă „ciuciunghez”, de fapt

„Prințesa” Bianca de la Insula Iubirii face ce face și iese în evidență, însă nu într-un mod pozitiv. A dat-o, din nou, de gard și a jignit ispitele masculine. Nu este pentru prima dată când o face. De data aceasta, întoarsă supărată de la bonfire, i-a numit pe toți ciuciunghezi. Ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt și de ce este considerat o jignire.

Nu mai este un secret pentru nimeni că atunci când Bianca vede imagini compromițătoare cu partenerul său explodează. Iar de cele mai multe ori aceste momente de furie vin la pachet cu un limbaj colorat și cu jigniri adresate celor care îndrăznesc să se uite spre ea sau să o întrebe ceva.

Ei bine, și de această dată scenariul s-a repetat, iar Bianca a mai aruncat o jignire la adresa ispitelor masculine. Întoarsă supărată de la bonfire, atunci când a intrat în vilă și a dat cu ochii de „prietenul” ei, Cătălin Brânză, „Prințesa” a spus: „Ce faceți, ciuciunghezilor?”.

Acest cuvânt face parte din jargonul urban românesc și este folosit de obicei cu sens peiorativ. Mai exact, ciuciunghez este folosit ca o ironie la adresa unei persoane străine sau a unui migrant. El este asociat în mod rasist cu indieni, asiatici sau persoane din Orient. Sau este folosit ca o poreclă peiorativă pentru o persoană care vorbește o limbă necunoscută.

Așadar, termenul este unul negativ și Bianca nu a ezitat să îl folosească la adresa ispitelor masculine.

„Prințesa” Bianca a luat foc după bonfire

De asemenea, în imaginile difuzate în cadrul ultimului episod cu imagini nedifuzate la TV din casa fetelor, acolo unde se poate vedea și jignirea adresată de Bianca băieților, a mai fost observat un fragment interesant. După ce a jignit ispitele, concurenta s-a retras în bucătărie cu Nattash și a continuat să își arate supărarea.

De această dată, cuvintele i-au fost adresate direct lui Marco. Bianca a luat foc după ce a văzut apropierile tot mai intense dintre el și ispita Gabriella.

„Eu plâng ca proasta și Marco are parte de dansuri lascive. Apreciați momentele astea cu nu se vor mai întâmpla în veci și pururi. M-ai adus la Insulă să te văd. Doamnă eu și sunt mândră. Fiind obișnuit cu domnișoare de genul, când dai de o femeie bună, cu toate calitățile din lume, te plictisești. Lasă că te văd eu cum îți va fi viața cu o domnișoară de genul. Să vadă unde ajungi… sub pod!”, a mai spus Bianca.

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