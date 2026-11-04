Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să dai de pomană în Sâmbăta Morților pentru sufletele celor adormiți

Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să dai de pomană în Sâmbăta Morților pentru sufletele celor adormiți
Sâmbăta Morților
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Sâmbăta morților este cunoscută în popor ca Moșii de Toamnă. În acest an, are loc în data de 7 noiembrie și marchează pomenirea celor trecuți la cele veșnice. 

În această zi, credincioșii merg la biserică, acolo unde se țin slujbele de pomenire. De asemenea, pentru sufletele celor adormiți, oamenii împart alimente și daruri. Numai că există câteva alimente care nu trebuie să lipsească din pachet. Deși diferă de la o regiune la alta, credincioșii pregătesc anual colivă, iar printre tradiții se numără și aprinderea lumânărilor la locurile de veci, împodobirea mormintelor cu flori de sezon, dar și rugăciuni sincere pentru sufletele lor.

Ce trebuie să dai de pomană în Sâmbăta Morților pentru sufletele celor adormiți

Sâmbăta Morților/ Sursă foto: Crestinortodox.ro

Sâmbăta Morților/ Sursă foto: Crestinortodox.ro

Preoții îi așteaptă pe credincioși sâmbătă, 7 noiembrie, să sfințească pachetele pe care le vor da de pomană pentru sufletele celor adormiți. Pe lângă colivă, care este nelipsită, oamenii mai trebuie să împartă și colaci, pâine, fructe de sezon, dulciuri, preparate gătite și băuturi. De asemenea, în alte zone ale țării se mai adaugă la pachet lumânări, vase, căni sau orice alte obicte de uz casnic. Cu toate acestea, potrivit tradiției ortodoxe, valoarea pachetului nu este cea mai importantă.

Milostenia și rugăciunea sunt considerate esențiale. În plus, pomana este oferită în general persoanelor nevoiașe. Un alt obicei important înainte de această zi, este că oamenii curăță și împodobesc mormintele cu flori de sezon și candele. În ziua pomenirii are loc Sfânta Liturghie și slujba parastasului, unde sunt citite pomelnicele celor adormiți. Ulterior, credincioșii merg adesea la cimitire, acolo unde aprind lumânări și se roagă pentru sufletele celor dragi. În tradiția populară, această zi este dedicată reculegerii și pomenirii, astfel că certurile, vorbele sau activitățile considerate nepotrivite trebuie evitate.

Ce însemnătate are Sâmbăta Morților

Moșii de Toamnă sau Sâmbăta Morților reprezintă pomenirea generală a celor trecuți la cele veșnice. Denumirea de „moși” provine de la cuvântul „strămoși” și îi include pe părinți, bunici, rude și pe toți cei trecuți la cele veșnice.

Biserica Ortodoxă a rânduit ca ziua de sâmbătă să fie specială pentru sufletele adormiților, pentru că amintește de momentul în care Iisus Hristos a stat cu trupul în mormânt înainte de Înviere.

VEZI ȘI: Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților

Moşii de Iarnă 2026. Ce trebuie să facă credincioșii sâmbătă

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