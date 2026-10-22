Cu ce s-a ocupat Mira de la Insula iubirii, înainte să îl cunoască pe Ian? Acum e șomeră

Mira și Ian au intrat în urmă cu o săptămână în emisiunea Insula Iubirii, după plecarea cuplului format din Marcel și Armina. Cei doi sunt împreună de patru ani și au venit în Thailanda pentru a vedea dacă relația lor poate rezista tentațiilor. În timp ce concurentul are un job în lumea cazinoului, iubita lui este șomeră.

Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce Ian a început să îi urmărească activitatea Mirei și să îi trimită mesaje. Atras de tânără încă de la început, bărbatul a făcut eforturi pentru a o întâlni, iar relația lor a evoluat rapid. La numai trei zile după ce s-au cunoscut, au ajuns să locuiască împreună.

Povestea lor nu a fost însă lipsită de probleme, mai ales că, în a doua lună de relație, concurenta de la Insula Iubirii s-a întors la fostul iubit, iar Ian a aflat ulterior despre infidelitatea partenerei sale.

Cu ce se ocupă Mira în prezent

În vârstă de 22 de ani, Mira a povestit că a lucrat atât într-un restaurant, cât și într-un cazino, însă în prezent nu mai are un loc de muncă. Ian, în vârstă de 28 de ani, a avut mai multe experiențe profesionale de-a lungul timpului. Acesta a lucrat ca șofer de autocar, făcând curse între România și Germania, a practicat rugby timp de șapte ani, iar acum este dealer de cazino.

Odată ajunsă în vila fetelor, Mira a intrat rapid în atenția ispitelor masculine. George Jaguaru și Iulian s-au arătat interesați de brunetă, iar apropierea dintre concurentă și ispite a alimentat discuțiile despre parcursul ei în emisiune.

După apariția în emisiune, au circulat informații potrivit cărora Mira apare pe site-uri pentru adulți. CANCAN.RO a publicat informații despre imaginile respective și l-a contactat pe Ian pentru a afla ce știe despre acest subiect. Concurentul a susținut că fotografiile nu sunt reale și că ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Zvonuri sunt multe. Pozele nu sunt reale , nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI , așa ceva pot face și eu cu toată insula. Hai să fim serioși, nimeni întreg la cap din industria prostituției, nu ar fi venit într-un reality show”, a spus concurentul de la Insula Iubirii pentru CANCAN.RO.

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