Cum arăta Mira la liceu, înainte să formeze un cuplu cu Ian de la Insula Iubirii. Abia o recunoști!

Mira și Ian au ajuns în Thailanda la Insula Iubirii, după ce Armina și Marcel au părăsit show-ul. Cei doi s-au făcut rapid plăcuți, mai ales concurenta care are un corp de invidiat. Totuși, puțini știu cum arăta tânăra înainte de relația cu partenerul ei de la insulă.

Mira are 22 de ani și formează un cuplu cu Ian de aproximativ patru ani. Cei doi s-au îndrăgostit imediat, iar după numai trei zile s-au mutat împreună. Povestea lor i-a impresionat pe cei din vilă, dar și pe telespectatori. În plus, bruneta a atras toate privirile atunci când și-a cunoscut colegele și ispitele masculine. Acum, o imagine cu tânăra din perioada liceului a ieșit la suprafață. Aflată în bancă, cu un outfit simplu și părul cârlionțat, abia o recunoști pe Mira cea de astăzi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arăta Mira de la Insula Iubirii la liceu

Slăbuță, finuță, fără machiaj pe față, cu păr lung și negru, dar cu o atitudine rebelă, Mira s-a pozat în banca liceului. La acea vreme, concurenta de la Insula Iubirii nu îl cunoscuse încă pe Ian. De la tânăra liceancă, bruneta a devenit o femeie în adevăratul sens al cuvântului.

Ea a trecut printr-o transformare uriașă. Și-a pus gene, acid în buze, iar hainele simple au fost înlocuite cu unele îndrăznețe care îi pun în evidență talia subțire.

Ce a spus Ian despre relația cu Mira

În cadrul emisiunii, Ian a vorbit despre relația pe care o are cu partenera sa. Cei doi s-au cunoscut în mediul online, s-au văzut rapid, s-au plăcut, iar în trei zile s-au mutat împreună.

Concurentul a povestit că a fost dragoste la prima vedere, astfel că a făcut un sacrificiu pe care nu l-ar fi făcut pentru nimeni. Bărbatul a plecat de la poker și, ca un gentleman, s-a dus și i-a cumpărat flori.

„Îmi plăcea mult tare de ea. La a treia întâlnire am plecat de la poker, eu nu plec de la poker, să merg să iau flori… și să mergem la mine (…) Ne-am cunoscut pe 15 mai 2022”, a declarat Ian Boițași, la Insula Iubirii.

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