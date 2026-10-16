Cum arată mama lui Ian de la Insula Iubirii. Familia lui Boitași Marian Gigi a suferit o pierdere în vara lui 2026

Un nou cuplu a intrat în atenția telespectatorilor emisiunii „Insula Iubirii”. Mira și Ian au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă povestea concurentului atrage atenția și dincolo de reality show. În vârstă de 28 de ani, Ian pare să aibă o legătură specială cu familia sa. Tânărul se afișează des alături de cei dragi, iar imaginile publicate pe rețelele sociale arată cât de apropiat este de mama lui.

Ian nu ezită să împărtășească momente din viața personală cu urmăritorii săi. Printre persoanele care apar în postările sale se numără și mama lui. Femeia se mândrește cu fiul său, fost sportiv cunoscut în Brăila, iar imaginile publicate în mediul online au atras numeroase reacții pozitive.

Familia lui Ian a trecut printr-o pierdere dureroasă

În spatele imaginilor de familie există și o poveste tristă. În luna iulie, apropiații lui Ian au trecut printr-un moment dificil, după moartea bunicului său. Momentul trist ar fi fost marcat de mama concurentului, care a postat un mesaj emoționant pe Facebook în memoria socrului său.

În ceea ce privește relația cu fiul său, pare că Ian și mama sa sunt extrem de apropiați. Postările pe care cei doi le au pe social media par să ne arate că cei doi nu se feresc să arate cât de unită este familia lor.

Ian și Mira au venit la „Insula Iubirii”

Mira și Ian formează unul dintre cuplurile sezonului 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au venit în show pentru a afla dacă relația lor poate rezista tentațiilor și provocărilor din Thailanda. Povestea lor nu a fost lipsită de momente tensionate. Potrivit informațiilor prezentate despre cuplu, Mira și-ar fi înșelat partenerul, însă Ian a ales să depășească episodul și să continue relația cu frumoasa brunetă.

CITEȘTE ȘI:

Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi

Cine sunt Mira și Ian de la Insula Iubirii și cu ce se ocupă. Cu cine l-a înșelat „Scufița Roșie”, din a doua lună de relație