Disperată, Roxana Vașniuc a cerut ordin de protecție: ”Poliția să-și facă datoria până nu e prea târziu”

Roxana Vașniuc a ajuns la limita puterilor din cauza fostului soț, Ionuț Lorin. Se pare că bărbatul a fost violent cu ea, iar vedeta nu a primit nici măcar suport din partea autorităților. Conform declarațiilor făcute de aceasta, abia după trei apeluri la 112, un echipaj de poliție a venit să vadă despre ce e vorba. De asemenea, aceasta face acuzații grave la adresa autorităților, despre care spune că tergiversează lucrurile. Roxana Vașniuc și-a strigat durerea în mediul online.

După 14 ani de relație și patru ani de căsnicie, timp în care au devenit și părinți, Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin au decis să divorțeze. În luna aprilie a acestui an, Roxana Vașniuc anunța divorțul. Despărțirea dintre cei doi nu a fost neapărat pașnică, mai ales că aceasta spunea că mariajul s-a încheiat din cauza minciunii și a trădării. Iar acum se pare că situația a devenit cu mult mai gravă.

Roxana Vașniuc a cerut ordin de protecție

În urmă cu doar câteva zile, Roxana Vașniuc spunea că nu își mai poate vedea fiica din cauza fostului partener, dar și că aceasta încearcă să o întoarcă pe copilă împotriva lui. Acum situația a devenit mult mai gravă. Ieri, 4 noiembrie, se pare că Ionuț Lorin ar fi devenit violent. Pentru a se apăra, vedeta a apelat imediat la ajutorul autorităților, însă ajutorul nu a venit. Abia după trei apeluri la 112, un echipaj s-a deplasat la fața locului.

„La ora 17:58 am făcut o sesizare la 112! Sper ca Poliția din Popești Leordeni să-și facă datoria până nu e prea târziu! Lucrurile se tergiversează pentru că sunt interese mai importante decât viața unui om! În ce țară trăim!? De aceea mor atâtea femei! Oare nu v-au fost de ajuns atâtea femiciduri!? Ieri, am fost pusă în situația de a apela numărul unic de urgență 112 de TREI ORI consecutiv, până când un echipaj a sosit la fața locului pentru a asigura măsurile de siguranță. Fiecare dintre aceste apeluri, orele exacte și timpii de reacție sunt înregistrați oficial și vor constitui probe de bază în dosarul de instanță, alături de istoricul complet al tuturor incidentelor. În calitate de jurnalist și om de televiziune, cunosc foarte bine mecanismele de funcționare ale instituțiilor publice și, mai ales, limitele legii. Asistăm, din păcate, la o încercare evidentă de temporizare și pasivitate din partea unor factori locali!”, a scris Roxana Vașniuc, în mediul online.

De asemenea, Roxana Vașniuc mai spune că autoritățile sunt părtinitoare și că influența fostului soț este mare. Însă, vedeta nu are de gând să cedeze și a tras un semnal de alarmă pentru toate femeile. De asemenea, aceasta a mai vorbit și despre situația delicată în care este pusă fetița sa.

„Vreau să fie foarte clar pentru toate autoritățile implicate: funcția publică sau relațiile administrative NU oferă imunitate în fața legii și NU pot fi folosite ca paravan pentru a tolera un comportament abuziv sau pentru a pune în pericol un minor. Orice formă de protecție instituțională, părtinire sau nerespectare a procedurilor legale va fi imediat documentată și adusă la cunoștința organelor de control judiciar superior, a Inspectoratului General și a publicului larg, prin toate canalele media naționale care monitorizează deja acest caz. Greșeala mea trecută a fost tăcerea. Astăzi, mesajul meu este un semnal de alarmă ferm pentru toate femeile și mamele care se lovesc de un zid al influențelor locale. Nu tăceți! Instituțiile sunt obligate să aplice legea, nu să protejeze interesele private ale unor angajați din administrație. Această luptă se va duce exclusiv pe terenul legal, cu transparență totală și sub stricta monitorizare a presei din România. Legea este egală pentru toți! Asistăm deja la o formă gravă de violență psihologică exercitată asupra unui minor, prin strategii evidente de alienare parentală – o tentativă abuzivă de a distruge legătura firească și vitală dintre mamă și copil. Un copil are nevoie fundamentală de mamă, de dragostea, protecția și prezența ei, iar izolarea lui psihologică reprezintă o traumă pe care nicio funcție publică și nicio rețea de influență locală nu o pot justifica sau acoperi în fața legii!”, a mai spus Roxana Vașniuc.

Roxana Vașniuc a obținut un ordin de protecție

În cele din urmă, Roxana Vașniuc a reușit să obțină ajutorul autorităților. După ce a reclamat că Ionuț Lorin a fost violent cu ea, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile, cu monitorizare electronică. De asemenea, polițiștii au deschis și un dosar penal pentru amenințare, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 17:59, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie de 41 de ani, care a reclamat faptul că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său. În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent asupra victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, cu monitorizare electronică”, a transmis IPJ Ilfov.

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