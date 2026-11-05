Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro

Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la "munca" ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
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Loredana Chivu s-a întors la „munca” pe care a lăsat-o înainte de „Asia Express” / Sursa foto: Social media
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În ediția de seara trecută a emisiunii „Asia Express”, Loredana Chivu a fost eliminată din competiție, punând astfel capăt aventurii sale pe Drumul Mătăsii. Odată întoarsă la activitățile sale obișnuite, vedeta se poate concentra din nou asupra proiectelor din mediul online, inclusiv asupra contului său de pe platforma OnlyFans.

Curioșii care vor să afle cât costă accesul la conținutul publicat de fosta concurentă trebuie să scoată din buzunar 21 de dolari pe lună, adică aproximativ 20 de euro. Acesta este prețul abonamentului lunar afișat pe platformă.

Contul de OnlyFans îi aduce venituri considerabile Loredanei Chivu

Dacă facem un calcul estimativ, la 500 de abonați care plătesc lunar câte 20 de euro, încasările ar ajunge la aproximativ 10.000 de euro pe lună. Desigur, este vorba despre un scenariu ipotetic, nu despre o sumă confirmată sau despre numărul real al persoanelor care îi urmăresc profilul. Totuși, in acest total trebuie scăzute și comisioanele platformei, precum și eventualele taxe.

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Pe profilul său de OnlyFans, Loredana Chivu se prezintă drept fostă vedetă Playboy și model. Descrierea contului promite conținut privat pentru adulți, conversații în privat cu abonații, dar și fotografii și videoclipuri personalizate, realizate la cerere.

Blondina îi încurajează pe urmăritori să lase bacșișuri pentru postările și mesajele preferate. Asta ar putea reprezenta o sursă suplimentară de venit, pe lângă abonamentul lunar de 21 de dolari, echivalentul a aproximativ 20 de euro.

Loredana Chivu are venituri substanțiale / Sursa foto: Captură

Loredana Chivu nu a plecat acasă cu buzunarele goale de la „Asia Express”

Fostele asistente TV au părăsit competiția „Asia Express – Drumul Mătăsii” în ediția din 4 noiembrie, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă. Cele două au avut parte de nouă săptămâni pline de provocări, momente tensionate, probe solicitante și experiențe inedite, care le-au pus la încercare rezistența fizică și psihică.

Deși nu au reușit să ajungă în etapele finale ale competiției, aventura lor nu a fost lipsită de recompense financiare. Potrivit informațiilor privind remunerația concurenților, fiecare ar fi încasat câte 3.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă, ceea ce înseamnă un total de 27.000 de euro de persoană.

Participarea la „Asia Express” le-a oferit Loredanei și Anei nu doar un câștig financiar, ci și ocazia de a se face cunoscute unui public mai larg. Pe parcursul celor nouă etape, concurentele au fost nevoite să se descurce în condiții dificile, să găsească soluții pentru a ajunge la destinații și să facă față unor misiuni contra cronometru. Experiența le-a adus momente de bucurie, dar și situații tensionate, iar parcursul lor s-a încheiat înainte de marea finală.

Astfel, chiar dacă nu au reușit să câștige trofeul competiției, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au plecat acasă cu câte 27.000 de euro pentru cele nouă etape în care au fost prezente în emisiune.

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