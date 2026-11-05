Alertă cu bombă la bordul unui avion! Cursa Dublin – Roma, deviată de urgență în Franța

Alertă cu bombă la bordul unui avion! Cursa Dublin – Roma, deviată de urgență în Franța
Alertă cu bombă
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Autorităţile franceze au anunţat că un avion care zbura pe ruta Dublin – Roma a fost deviat către Franța și escortat de aeronave militare după o presupusă amenințare cu bombă.

Incindentul nu este unul singular, în ultimele zile existând alerte similar care au vizat mai multe zboruri europene. Totodată, autoritățile bulgare au raportat amenințări cu bombă la adresa a trei curse Ryanair cu destinația Sofia.

Avionul a fost trimis în Franța

Situația este monitorizată, se arată într-un comunicat transmis de biroul ministrului francez al Apărării, Sébastien Lecornu, iar Forțele Aeriene Franceze au anunțat că au trimis avioane militare „imediat ce amenințarea a fost raportată”.

„Aeronava a fost deviată și este escortată către aeroportul din Évreux”, au transmis reprezentanții forțelor aeriene.

Aeroportul Évreux este situat la vest de Paris.

Aeronava aparține companiei Aer Lingus

Potrivit platformelor de monitorizare a zborurilor, aeronava redirecționată aparține companiei naționale irlandeze Aer Lingus.

Autoritățile nu au oferit alte detalii cu privire la natura amenințării sau la persoanele aflate la bordul aeronavei, notează Euronews.

Există tensiuni şi în Bulgaria

Autoritățile bulgare au anunțat că au fost primite amenințări cu bombă care vizau trei zboruri Ryanair cu destinația Sofia.

Ministerul Transporturilor a declarat că două dintre avioane, care decolaseră din Copenhaga și Madrid, au ajuns în capitala bulgară, iar al treilea, venit din Londra, a fost redirecționat către Plovdiv.

Incidentul vine după ce aproximativ zece zboruri europene au fost vizate marți de amenințări cu bombă, situație care a dus la închiderea temporară a unui aeroport din Varșovia și la ridicarea unor avioane militare în Roma, potrivit autorităților.

Guvernul britanic a catalogat acele incidente drept „amenințări false formulate cu rea intenție”.

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Traducere realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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