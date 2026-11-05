Andreea Pirui, fostă concurentă de la „Puterea Dragostei”, arestată în lipsă într-un dosar DIICOT! De ce este acuzată

Andreea Pirui, fostă concurentă a emisiunii Puterea Dragostei, a fost arestată preventiv în lipsă într-un dosar de trafic de substanțe interzise. Influencerița este cercetată de procurorii DIICOT Cluj, care susțin că aceasta ar fi fost implicată în organizarea unui transport de substanțe de mare risc din Olanda în România.

Andreea Claudia Pirui se numără printre cele patru persoane cercetate într-un dosar care vizează traficul internațional și intern de substanțe, precum și operațiuni ilegale cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

Potrivit CLUJUST, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă în lipsă a fostei concurente de la Puterea Dragostei, aceasta fiind una dintre cele două persoane care se sustrag urmăririi penale.

Procurorii susțin că Pirui a fost încurajată de cumnatul său, care este și el urmărit penal în acest dosar. Andreea Pirui este originară din Zalău, dar s-a stabilit în Cluj-Napoca. Ea are 247.000 de urmăritori pe Instagram și peste 225.000 urmăritori pe TikTok.

Cum a fost implicată Andreea Pirui în dosar

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie – noiembrie 2026, Andreea Pirui și un alt bărbat ar fi determinat o persoană în vârstă de 36 de ani să se deplaseze în Olanda pentru a cumpăra substanțe psihoactive.

Cei doi i-ar fi oferit bani pentru cumpărarea substanțelor și i-ar fi asigurat transportul și cheltuielile de deplasare. De asemenea, i-ar fi dat instrucțiuni pentru efectuarea transportului. Substanțele urmau să fie comercializate în județele Cluj și Sălaj, potrivit procurorilor.

Anchetatorii mai spun că Pirui ar fi fost încurajată de cumnatul său, care i-ar fi oferit sfaturi și sprijin moral.

Substanțele interzise au fost descoperite într-o pernă

Pe 2 noiembrie, bărbatul de 36 de ani a fost prins în flagrant în Arad, după ce s-a întors din Olanda cu o cursă internațională de transport persoane. În urma controlului, anchetatorii au descoperit substanțele ascunse într-o pernă.

Bărbatul a fost reținut, iar pe 3 noiembrie au fost efectuate șapte percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate probe.

La 4 noiembrie, procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a celor patru inculpați, inclusiv arestarea în lipsă a Andreei Pirui și a unui alt bărbat.

Tribunalul Cluj a admis propunerea privind arestarea preventivă în lipsă a fostei concurente de la Puterea Dragostei.

Andreea Pirui a devenit cunoscută publicului după participarea la sezonul al doilea al emisiunii Puterea Dragostei, difuzată de Kanal D. Ulterior, aceasta și-a continuat activitatea pe rețelele sociale, unde a adunat sute de mii de urmăritori.

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