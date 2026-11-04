Ce pasiune ascunsă are Lorenzo de la Insula Iubirii. Iubitul Nattashei Black a filmat tot

Lorezno și Nattasha Black participă la sezonul X, Insula Iubirii. Cei doi au un parcurs incredibil, dar au ieșit la iveală detalii importante despre viața lor personală. Concurentul a dezvăluit că este divorțat și are trei copii.

Deși a fost aspru criticat pentru că nu părea atât de implicat în viața celor mici, Lorenzo a demonstrat contrariul. Concurentul de la Insula Iubirii s-a afișat într-o ipostază neașteptată. Acesta are o mare pasiune pentru gătit, astfel că nu se sfiiește să arate asta și public. De curând, partenerul Nattashei a publicat un videoclip care i-a surprins pe urmăritorii săi de pe TikTok: cu un șorț de bucătărie, s-a pus pe treabă și a pregătit împreună cu băieții lui o oală mare de sarmale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce pasiune are Lorenzo

Lorenzo a atras atenția încă din prima seară la Insula Iubirii. El încearcă să îi demonstreze Nattashei că este un bărbat fidel, chiar dacă este înconjurat de numeroase ispite. Până acum nu a călcat greșit, dimpotrivă! Și în viața reală pare să fie un partener și tată grijului, mai ales dacă judecăm după ipostazele pe care le afișează în mediul online.

De curând, a arătat că este un adevărat bucătar, pregătind împreună cu fiii săi o oală mare de sarmale. Aceștia s-au pus pe treabă, au preparat carnea, au făcut sarmalele, iar concurentul de la insulă s-a mândrit cu rezultatul final. Latura pe care a dezvăluit-o este complet opusă de ceea ce s-a văzut la TV. El mai este pasionat de motociclete și excavatoare, două preocupări diferite față de pasiunea pentru gătit.

Ce a transmis Lorenzo despre Nattasha la Insula Iubirii

În cadrul emisiunii, cei doi s-au deschis și au vorbit despre problemele din relație. Concurentul a spus despre relația cu Nattasha că niciunul nu au încredere 100% unul în celălalt, iar asta i-a afectat de mai multe ori. Cu toate acestea, la finalul show-ului vor decide cum vor pleca acasă și dacă testul i-a ajutat să găsească răspunsurile potrivite.

„Nici ea nu are 100% în mine (n.r. încredere) și nici eu în ea 100%. Asta e: că nu avem încredere 100% (…) Clar că nici în mine nu am încredere 100%. Nu ți s-a întâmplat să zici ceva acum și să te sucești după o oră? (…) Dacă ea ar călca strâmb, mi-ar părea rău, că sunt sentimente la mijloc, pentru conexiunea pe care o pierdem, dar în același timp, m-aș și bucura pentru că nu am mai pierdut timpul (…) Fericirea mea nu depinde de partener”, a transmis Lorenzo, la Insula Iubirii.

VEZI ȘI: Cum arată Nattasha Black fără pic de machiaj? Ce intervenții estetice are concurenta de la Insula Iubirii

Lorenzo a călcat strâmb la Insula iubirii? Nattasha a cedat, iar noi avem imaginile nedifuzate la TV