Lorenzo a călcat strâmb la Insula iubirii? Nattasha a cedat, iar noi avem imaginile nedifuzate la TV

Până acum, Nattasha și Lorenzo au părut să fie cel mai liniștit cuplu de la Insula Iubirii. Deși se află deja la jumătatea testului din Thailanda, cei doi s-au ținut departe de ispite și nu și-au dat motive prea mari de gelozie. Însă, lucrurile par că se schimbă! Dominatoarea a cedat și a plâns în hohote. A călcat Lorenzo strâmb?

Fanii Insula Iubirii știu că nu toate imaginile din cele două vile se difuzează la TV, iar detaliile mai picante le pot găsi pe AntenaPlay. Ei bine, în episodul 11 din „Ce s-a întâmplat în casa fetelor – imagini nedifuzate la TV”, Nattasha a surprins pe toată lumea. Concurenta nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în lacrimi.

Nattasha a clacat

Nattasha și Lorenzo formează un cuplu de un an și șapte luni, iar atunci când au venit la Insula Iubirii cei doi au spus că pentru ei marea provocare o să fie să stea separați 21 de zile. Concurenții s-au dovedit destul de precauți, iar până la jumătatea testului nu și-au dat prea multe motive de gelozie.

Dominatoarea s-a integrat bine, însă este destul de rezervată. Pe de altă parte, Lorenzo a început să-și dea frâu liber. Concurentul se distrează din ce în ce mai bine, fiind alimentat de paharele consumate, și a bifat deja și o serie de glume nepotrivite și apropieri cu Andrușca.

Atunci când au văzut pe AntenaPlay imagini cu Nattasha plângând în hohote, mulți s-au gândit că Lorenzo a comis-o și a călcat strâmb. Mai exact, într-un moment de slăbiciune, după ce s-a întors de la date-ul cu Jaguarul, dominatoarea a cedat. Aceasta s-a dus direct în cameră, a luat perna pe care este imprimat chipul lui Lorenzo în brațe și a izbucnit în plâns.

Lacrimile amare vărsate de Nattasha i-au pus pe gânduri pe fanii show-ului, mulți crezând că reacția a fost generată de faptul că Lorenzo a călcat strâmb sau a făcut ceva greșit. Ei bine, până acum bărbatul nu i-a trădat încrederea dominatoarei, însă aceasta pare că trece totuși prin momente dificile.

Nattasha s-a refugiat în cameră și a plâns minute în șire. A ținut strâns perna cu chipul lui Lorenzo în brațe și părea că nimic nu o să îi mai oprească lacrimile. Se pare că pentru Nattasha chiar este destul de greu să stea departe de partenerul său, iar lacrimile vărsate au dovedit din plin acest lucru.

Nattasha Black și Lorenzo își testează relația

Nattasha Black și Lorenzo au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și a vedea dacă rezistă în fața ispitelor. Lorenzo a recunoscut că nu are încredere totală în partenera lui și bănuiește că nici ea nu are încredere deplină în el, motiv pentru care au vrut să își verifice sentimentele. Rămâne de văzut dacă aceștia vor trece testul.

„Nici ea nu are 100% în mine (n.r. încredere) și nici eu în ea 100%. Asta e: că nu avem încredere 100% (…) Clar că nici în mine nu am încredere 100%. Nu ți s-a întâmplat să zici ceva acum și să te sucești după o oră? (…) Dacă ea ar călca strâmb, mi-ar părea rău, că sunt sentimente la mijloc, pentru conexiunea pe care o pierdem, dar în același timp, m-aș și bucura pentru că nu am mai pierdut timpul (…) Fericirea mea nu depinde de partener”, a spus Lorenzo, la Insula Iubirii.

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Foto: Captură AntenaPlay