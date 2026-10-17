Lorenzo a călcat strâmb la Insula iubirii? Nattasha a cedat, iar noi avem imaginile nedifuzate la TV

Lorenzo a călcat strâmb la Insula iubirii? Nattasha a cedat, iar noi avem imaginile nedifuzate la TV
Galerie Foto 12
Nattasha, în lacrimi la Insula Iubirii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Până acum, Nattasha și Lorenzo au părut să fie cel mai liniștit cuplu de la Insula Iubirii. Deși se află deja la jumătatea testului din Thailanda, cei doi s-au ținut departe de ispite și nu și-au dat motive prea mari de gelozie. Însă, lucrurile par că se schimbă! Dominatoarea a cedat și a plâns în hohote. A călcat Lorenzo strâmb?

Fanii Insula Iubirii știu că nu toate imaginile din cele două vile se difuzează la TV, iar detaliile mai picante le pot găsi pe AntenaPlay. Ei bine, în episodul 11 din „Ce s-a întâmplat în casa fetelor – imagini nedifuzate la TV”, Nattasha a surprins pe toată lumea. Concurenta nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în lacrimi.

Nattasha a clacat

Nattasha și Lorenzo formează un cuplu de un an și șapte luni, iar atunci când au venit la Insula Iubirii cei doi au spus că pentru ei marea provocare o să fie să stea separați 21 de zile. Concurenții s-au dovedit destul de precauți, iar până la jumătatea testului nu și-au dat prea multe motive de gelozie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

Dominatoarea s-a integrat bine, însă este destul de rezervată. Pe de altă parte, Lorenzo a început să-și dea frâu liber. Concurentul se distrează din ce în ce mai bine, fiind alimentat de paharele consumate, și a bifat deja și o serie de glume nepotrivite și apropieri cu Andrușca.

Atunci când au văzut pe AntenaPlay imagini cu Nattasha plângând în hohote, mulți s-au gândit că Lorenzo a comis-o și a călcat strâmb. Mai exact, într-un moment de slăbiciune, după ce s-a întors de la date-ul cu Jaguarul, dominatoarea a cedat. Aceasta s-a dus direct în cameră, a luat perna pe care este imprimat chipul lui Lorenzo în brațe și a izbucnit în plâns.

Nattasha a plâns minute în șir /Foto: Captură AntenaPlay

Lacrimile amare vărsate de Nattasha i-au pus pe gânduri pe fanii show-ului, mulți crezând că reacția a fost generată de faptul că Lorenzo a călcat strâmb sau a făcut ceva greșit. Ei bine, până acum bărbatul nu i-a trădat încrederea dominatoarei, însă aceasta pare că trece totuși prin momente dificile.

Nattasha s-a refugiat în cameră și a plâns minute în șire. A ținut strâns perna cu chipul lui Lorenzo în brațe și părea că nimic nu o să îi mai oprească lacrimile. Se pare că pentru Nattasha chiar este destul de greu să stea departe de partenerul său, iar lacrimile vărsate au dovedit din plin acest lucru.

Nattasha Black și Lorenzo își testează relația

Nattasha Black și Lorenzo au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și a vedea dacă rezistă în fața ispitelor. Lorenzo a recunoscut că nu are încredere totală în partenera lui și bănuiește că nici ea nu are încredere deplină în el, motiv pentru care au vrut să își verifice sentimentele. Rămâne de văzut dacă aceștia vor trece testul.

„Nici ea nu are 100% în mine (n.r. încredere) și nici eu în ea 100%. Asta e: că nu avem încredere 100% (…) Clar că nici în mine nu am încredere 100%. Nu ți s-a întâmplat să zici ceva acum și să te sucești după o oră? (…) Dacă ea ar călca strâmb, mi-ar părea rău, că sunt sentimente la mijloc, pentru conexiunea pe care o pierdem, dar în același timp, m-aș și bucura pentru că nu am mai pierdut timpul (…) Fericirea mea nu depinde de partener”, a spus Lorenzo, la Insula Iubirii.

 

CITEȘTE ȘI:

Imagine rară cu cei trei copii ai lui Lorenzo de la Insula Iubirii. Mesajul transmis de partenerul dominatoarei Nattasha Black

Nattasha sare la atac și „pune biciul” pe Prințul Marco: „A uitat că..” A spus adevărul despre trecutul lui

 

Foto: Captură AntenaPlay

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Narcis Bujor a „muncit” din greu la Insula Iubirii: „Am ieșit obosit și fizic și psihic. A fost foarte epuizant”
Narcis Bujor a „muncit” din greu la Insula Iubirii: „Am ieșit obosit și fizic și psihic. A fost foarte epuizant”
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul cu autoritățile locale din județul Satu Mare. Decizia judecătorilor
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul cu autoritățile locale din județul Satu Mare. Decizia judecătorilor
Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei. Claudia Ion a spus adevărul
Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei. Claudia Ion a spus adevărul
Drama neștiută a lui Maurice Munteanu! Concurentul Asia Express și-a pierdut mult prea devreme tatăl: „L-au găsit pe trepte”
Drama neștiută a lui Maurice Munteanu! Concurentul Asia Express și-a pierdut mult prea devreme tatăl: „L-au găsit pe trepte”
Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă
Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă
O italiancă nu și-a putut crede ochilor într-un oraș din România: „Așa ceva n-am mai văzut!”
Mediafax
O italiancă nu și-a putut crede ochilor într-un oraș din România: „Așa ceva n-am mai văzut!”
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se modifică sistemul oficial de măsurare a timpului
Adevarul
Ora oficială a lumii se schimbă din 2027. De ce se modifică sistemul oficial de măsurare a timpului
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Tarta cu ou devenită fenomen: cozile pentru acest desert au atras Poliția
Mediafax
Tarta cu ou devenită fenomen: cozile pentru acest desert au atras Poliția
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile
Click.ro
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
Digi 24
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
go4it.ro
Tesla Roadster, mașina zburătoare a lui Elon Musk, nu are drept de circulație pe șosele
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
Gandul.ro
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.