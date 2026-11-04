Cele 2 zodii afectate de Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie. Decizii financiare și tensiuni la muncă

Cele 2 zodii afectate de Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie. Decizii financiare și tensiuni la muncă
Luna Nouă în Scorpion/ sursă foto: Shutterestock.com / Envato
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Luna Nouă în Scorpion din 9 noiembrie 2026 va avea loc peste doar cinci zile, aducând cu sine o fază astrologică puternică axată pe transformarea emoțională, relații, decizii financiare și dezvoltare personală. Pe măsură ce Soarele și Luna se întâlnesc  în Scorpion, toate cele 12 semne zodiacale ar putea simți că este momentul că își stabilească noi obiective și intenții pentru următoarea perioadă. 

Având în vedere că Mercur este retrograd în Scorpion și Venus este retrogradă în Balanță în această perioadă, comunicarea, relațiile, finanțele și problemele personale nerezolvate ar putea avea de suferit mici sau mari modificări.

Această Lună Nouă subliniază necesitatea unei introspecții mai profunde, mai degrabă decât a unor decizii luate în grabă. De la vindecarea emoțională și schimbările în relații până la orientarea profesională și prioritățile financiare. Pentru o parte dintre nativii Taur și Scorpion, aspectul tensionat dintre Luna Nouă și conjuncția Marte-Jupiter din Leu ar putea avea influențe în sfera profesională.

TAUR

Luna Nouă îți pune în evidență relațiile și parteneriatele individuale. Taurii s-ar putea simți încurajați să își reconsidere angajamentele cu persoanele iubite, parteneriatele de afaceri și relațiile cu persoanele importante din viața lor. Dacă în trecut ai simțit că neînțelegerile ți-au afectat una dintre aceste relații, acum este ocazia de a identifica sursa problemei. De asemenea, persoanele singure – care sunt în căutarea unui partener de viață – ar putea să reflecteze asupra calităților pe care le doresc cu adevărat de la un partener pe termen lung. La locul de muncă, unii nativi ar putea să simtă că anumite colaborări ar putea necesita o atenție mai detaliată.

SCORPION

Potrivit astrologilor, această perioadă ar pute să reprezinte o rampă importantă pentru reflecție personală și stabilirea unor noi intenții pentru o parte dintre nativii născuți în zodia Scorpion. S-ar putea să te simți motivat să îți redefinești identitatea, să-ți prioritizezi proiectele și să-ți construiești o identitate mai autentică. De asemenea, s-ar putea să te simți pregătit să lași în urmă așteptările nerealiste și să îți asumi mai mult responsabilitățile pentru deciziile tale. La locul de muncă, finalizarea sarcinilor restante și evitarea distragerilor ar putea fi mai benefice decât demararea unor proiecte noi în același timp.

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