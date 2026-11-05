Dată dispărută în 2002, femeia din imagine a fost declarată moartă în 2009. După 11 ani, a reapărut în viață. Cum arăta și unde a fost în tot acest timp

Povestea de viață a Brendei Heist este una șocantă. În anul 2002, femeia a fost dată dispărută. După șapte ani în care autoritățile nu au reușit să facă progrese în găsirea ei, femeia a fost declarată moartă. Însă, surpriza a venit la 11 ani după momentul dispariției, când aceasta s-a prezentat singură la sediul unei secții de poliție. Aceasta le-a povestit autorităților tot ce s-a întâmplat cu ea și prin ce a trecut în toți acești 11 ani.

În dimineața zilei de 8 februarie 2002, Brenda Heist, care avea atunci 42 de ani, și-a dus fiul și fiica la școală. Iar mai apoi a dispărut în mod misterios. Dispariția femeii din localitatea Lititz, statul Pennsylvania, a declanșat o amplă anchetă, în cadrul căreia polițiștii au ajuns să îl suspecteze inclusiv pe fostul ei soț, Lee. La momentul respectiv, autoritățile au reușit să găsească doar mașina abandonată a acesteia.

Având în vedere că autoritățile nu au făcut niciun progres în anchetă timp de ani de zile, fostul soț al femeii, care s-a recăsătorit, a reușit în anul 2009 să obțină din partea instanței o hotărâre prin care mama copiilor săi era declarată legal decedată.

După 11 ani de la dispariție, Brenda Heist a reapărut

Chiar atunci când nimeni nu se mai aștepta, în mai 2013, femeia a reapărut. Aceasta s-a prezentat la o secție de poliție și le-a spus autorităților că a ajuns la capătul puterilor. La vârsta de 53 de ani, femeia dispărută a intrat într-o secție de poliție din Key Largo, Florida, pentru a clarifica mai multe mandate de arestare emise pe numele său. Le-a mai explicat polițiștilor și că figura în evidențe ca persoană dispărută.

De asemenea, femeia a dat toate detaliile despre viața pe care o dusese după ce părăsise statul Pennsylvania. Se pare că în ziua în care a dispărut, aceasta cedase psihic și a luat o decizie impulsivă. Femeia trece la momentul respectiv printr-un divorț și era îngrijorată pentru viitorul ei. După ce și-a lăsat copiii la școală, Brenda Heist a mers într-un parc și a izbucnit în plâns, după ce primise refuzul pentru obținerea unei locuințe.

În parc, două femei și un bărbat s-au apropiat de ea și au invitat-o într-o călătorie de o lună, făcând autostopul până în sudul Floridei. Mai apoi, aceasta ar fi locuit aproximativ șapte ani într-o rulotă cu un bărbat. Ulterior, situația ei s-a înrăutățit și a ajuns să doarmă sub poduri și să caute mâncare prin tomberoane.

În 2013, după ce a revenit, Brenda Heist și-a cerut public iertare copiilor săi, în timpul unei apariții într-o emisiune. Însă, fiica acesteia a răspuns atunci că nu își poate ierta mama.

„Nu credem că ar trebui să mai aibă contact cu noi. Nu există niciun motiv pentru care ar trebui să o facă. Nu merită acest lucru”, spunea fiica ei.

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