Claudia Pătrășcanu, replici usturătoare la adresa lui Gabi Bădălău: „Tu și la 40 de ani stai cu mămica ta”

Claudia Pătrășcanu face declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO și vorbește fără ocolișuri despre drama pe care o trăiește de luni bune și despre lupta pe care spune că o duce pentru copiii săi. Artista face dezvăluiri despre conflictul cu fostul soț, hotărârile judecătorești care, susține ea, nu sunt respectate și suferința provocată de separarea celor doi frați. Dincolo de aparițiile publice și de declarațiile despre împăcare, Claudia vorbește despre o realitate dureroasă și lansează un apel ferm pentru respectarea legii și a interesului superior al copiilor. Povestește inclusiv un episod tensionat petrecut în parc, în prezența celor mici, și explică de ce nu mai consideră potrivite întâlnirile comune cu fostul partener.

Dincolo de conflict și de toate încercările ultimelor luni, artista vorbește cu emoție despre cea mai importantă parte a vieții sale: copiii. Claudia rememorează momentele tandre petrecute alături de Nicolas și Gabriel, gesturile simple de afecțiune și legătura profundă pe care și-a construit-o cu băieții săi.

„Și copiii au asistat, într-un final, la niște țipete, înjurii, în care mă făcea în toate felurile”

Artista aduce în discuție și faptul că fostul soț locuiește, la 40 de ani, alături de mama sa, fără să își asume, în opinia ei, propriul drum. Claudia se întreabă de ce Nicolas nu ar avea dreptul la aceeași apropiere de mama lui, la îmbrățișările și afecțiunea de care are nevoie.

Claudia Pătrășcanu: Pentru că asta este imaginea manipulatorului și alienatorului. Dacă ați citi despre alienare, ce înseamnă și cel care ajunge să facă asta unor copii, cam asta este. El încearcă acum să manipuleze și publicul larg. Eu aș vrea ca mesajul acesta să fie și către el. Nu mă interesează ce postează, ce pune el, că pozează în victimă. Mai puține declarații, mai mult respect pentru lege. Dacă nici legile nu le respectăm și mergem într-o instanță, că instanța este practic ultima treaptă într-o situație, într-o speță. Dacă nici legile nu le respectăm și fiecare își face legea cum vrea el, atunci de cine mai ascultăm? De ce mai mergem prin instanță? De ce nu se respectă legile? Și în timp ce el vorbește public despre împăcare, ghilimele, împăcare, eu continui non-stop și prin e-mailuri să-i solicit același lucru: respectarea hotărârilor judecătorești. Nicolas are locuința stabilită la mine. Este hotărâre definitivă și există o hotărâre executorie privind frecventarea școlii.

El încearcă să afișeze o imagine tot învățată. Imaginea aceasta publică de părinte împăciuitor. Nu poate înlocui obligațiile stabilite de instanță și aplică strategia aceasta. Eu nu vreau să transform viața copiilor noștri într-o competiție de declarații, nici filmări, nici apariții televizate. Am probe.

„Toată treaba aceasta a plecat mai exact de la pensia alimentară”

Claudia Pătrășcanu: De ce credeți că am câștigat două hotărâri judecătorești? Așa că m-a văzut pe mine instanța nu știu cum? Aici este vorba de niște probe. Este vorba de interesul superior al copiilor. Dacă hotărârile judecătorești pot fi ignorate luni întregi, dar luni întregi, cinci luni, ce protecție reală mai au copiii aceștia? Întreb și eu, nu știu. Eu îi solicit, uite, și prin intermediul vostru, încă o dată, să faciliteze revenirea lui Nicolas la locuința stabilită de instanță, la școală și alături de fratele său. Am avut un termen acum la apel, care s-a dat pe 4 decembrie. Sunt niște lucruri, nu știu, demersuri legale pe care le voi face în continuare. Voi aștepta. Am încredere în justiție, așa cum am avut și până acum. Că aici este vorba de doi frați. Nu ai cum să separi doi frați în condițiile în care copiii nu sunt bunuri materiale. Asta i-am explicat și tatălui. Și am dat și un e-mail și i-am spus. Și nici instrumente prin care să-ți rezolvi nemulțumirile financiare. Că toată treaba aceasta a plecat mai exact de la pensia alimentară. Până să se întâmple cu pensia alimentară, până în luna iulie și august, tatăl a dormit bine pe pernă. Mai declară public că tot mă invită la mese, la înțelegeri.

Ajungând să-și acopere copiii urechile și să-l roage: „Tati, încetează, încetează!”

Claudia Pătrășcanu: A fost invitat la mine în casă, lângă copiii mei, la masă. Eu l-am servit la masa mea, în casă. Ce am gătit pentru copii i-am pus și lui în farfurie. Și după ce a făcut? A continuat să mă jignească, a continuat să facă rău. Ultima noastră întrevedere, îi reamintesc, a fost după termenul din septembrie. Am avut un termen la Constanța, în septembrie, la ordonanța președințială. După termenul acela ne-am pus la masă, eu și avocații lui. După care a ieșit public și a mințit cu o grosolănie mare, pentru că el minte cum respiră, că eu i-am cerut lui bani. Eu, care nici nu am deschis gura, și era lângă mine avocata mea și avocata lui. Este inadmisibil să poți să stai cu acest om la masă. A spus, după minciuni, că nu mai știu ce am făcut. Și invitațiile lui acestea pe care le face publice, de a sta noi împreună așa la masă sau de a petrece sărbători, vai de, nu știu ce. Eu nu consider că asemenea întâlniri nu sunt potrivite, mai ales după ce s-a întâmplat vineri. Pe 30 octombrie acum a fost un incident în parc. Imediat după ce am ieșit de la DGASPC Constanța, unde copiii au avut prima lor consiliere, noi am ajuns, la dorința copiilor, să mergem în parc, în Constanța. Tatăl, evident, că nu l-a lăsat pe Nicolas să stea lângă mine singur, nici lângă frate. A alergat întruna după copil, doar ca să nu stea copilul să se bucure de ieșirea în parc cu fratele lui. Și copiii au asistat, într-un final, la niște țipete, înjurii, în care mă făcea în toate felurile lângă copii, că plătesc judecătorii, mă făcea nenorocită. Sunt dovezi la instanță. Manifestări de agresivitate verbală, ajungând, atenție, ajungând să-și acopere copiii urechile și să-l roage: „Tati, încetează, încetează!”.

Claudia Pătrășcanu: Ținea copilul efectiv ca un ostatic, separat de mine. Copilul întindea mâna că voia să vină acasă, la mine, să petreacă cu Gabriel. Și îl ținea efectiv strâns, departe de mine și de Gabriel, și în parc. Eu vă întreb pe voi. Și mă întreb așa: cum aș putea să mai accept eu o nouă întâlnire comună cu omul acesta, când ultima noastră experiență i-a pus pe copii într-o situație cumplită, de teroare? Și mai zic o chestie: el, la 40 de ani, trăiește lângă mama lui. Nu a fost în stare să-și clădească nimic pe propria lui putere. El trăiește cu mama lui, din influența mamei lui. Și atunci când tu trăiești la 40 de ani cu mămica ta în casă, întreb și eu: copilul acela de 9 ani ce simte el? L-a întrebat cineva? Nu vrea și el să trăiască cu mama lui? Lângă mama lui, care îl lua în brațe și care îl pupa? Nicolas, când se trezea dimineața, primul lucru pe care îl făcea era să vină la mine în bucătărie, că știa că acolo sunt și le fac micul dejun, și spunea: „Sărut mâna, mami!”, și venea și mă pupa și mă îmbrățișa. Lucrurile acestea nu se uită și Gabi încearcă să îi ia copilului toate aceste trăiri.

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