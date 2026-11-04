Doliu în lumea fotbalului! Vadim Crîcimari a murit la doar 38 de ani

Doliu în lumea fotbalului! Vadim Crîcimari a murit la doar 38 de ani
Vadim Cîrcimari a murit la doar 38 de ani/ sursă foto: social media
Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.
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Este doliu în fotbalul românesc și de peste Prut! Vadim Crîcimari, fostul atacant al echipei SC Oțelul Galați, originar din Republica Moldova, s-a stins din viață la vârsta de 38 de ani. Vestea a fost făcută publică de către reprezentanții echipei la care a activat în perioada 2021 – 2022.

Moartea prematură a fostului fotbalist legitimat la Oțelul Galați a îndurerat întreaga comunitate sportivă din România și Republica Moldova. Potrivit presei locale, la începutului anului acesta ar fi fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer în stadiul IV. Ar fi fost vorba despre limfomul Burkitt sau limfomul lui Burkitt, o formă rară și galopantă de cancer care afectează sistemul limfatic.

Vadim Cîrcimari a murit la doar 38 de ani/ sursă foto: social media

Fostul sportiv ar fi urmat un tratament de specialitate într-un spital din Italia, notează moldfootball.com. În luna martie, când s-a aflat de boala cumplită de care suferă fostul sportiv, suporterii, rudele și apropiații acestuia au demarat o campanie de strângere de fonduri pentru acoperirea costurilor de spitalizare și tratamente, însă din păcate, Vadim a pierdut lupta cu viața mult prea devreme. În urma fostului atacant de la Oțelul Galați au rămas o soție îndurerată și doi copii: o fetiță de 11 ani și un băiat de 5 ani, care vor crește fără prezența figurei paterne.

Anunțul despre moartea sa fiind făcut public miercuri, 4 noiembrie, de către reprezentanții clubului SC Oțelul Galați – unde a activat ca atacant în sezonul 2021 – 2022. În ultimii ani, Vadim activa ca antrenor la o școală de copii de juniori din Republica Moldova.

„RIP Vadim Cîrcimari, atacant care a jucat în roș-alb-albastru în sezonul 2021 – 2022, a plecat într-o lume mai bună. Condoleanțe familiei”, a fost mesajul transmis de către reprezentanții echipei SC Oțelul Galați.

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Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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