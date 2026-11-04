Minoră dispărută în Sectorul 2 din Capitală! A fost emis mesaj RO-Alert

Este alertă în București! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei minore în vârstă de 13 ani. Adolescenta a dispărut din Sectorul 2 al Capitalei, iar părinții nu reușesc să o contacteze. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. A fost emis mesaj RO-Alert. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

La data de 04.11.2026, ora 17:50, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția numitei DUMACHIȚA ANTONIA-ALINA în vârstă de 13 ani din București, Sector 2. Aceasta a dispărut fără urmă, iar părinții sunt disperați să o găsească. A fost emis și un mesaj RO-Alert. Oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către autorități, semnalmentele Alinei-Antonia Dumachița sunt: înălțime – 1,66 m, greutate – 47 kg, păr șaten, ochi căprui.

La momentul dispariției, minora purta: pantaloni negri, geacă vișinie și bocanci negri cu talpă portocalie.

Oamenii legii au cerut sprijinul populației pentru identificarea minorei. Orice persoană ce deține informații care ar putea contribui la găsirea acesteia este rugată să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Dumachița Antonia-Alina. Este lege

Cine o vede pe Dumachița Antonia-Alina este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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