Andreea Vilău este însărcinată! Fosta logodnică a lui Cezar Ouatu a publicat prima imagine cu burtica de graviduță

Andreea Vilău și Cosmin urmează să devină părinți pentru prima dată. Make-up artista a distribuit imagini emoționante direct de pe plajă din Maldive, în timpul unui apus de soare.

Fosta logodnică a lui Cezar Ouatu urmează să devină mamă pentru prima dată și a făcut publică vestea pe o rețea de socializare, unde a încărcat mai multe imagini din vacanță. În dreptul acestora, ea și-a exprimat fericirea, dar și surprinderea pentru noul capitol din viața sa și ai iubitului ei. După separarea de Cezar Ouatu – care a avut loc în anul 2019, Andreea Vilău și-a găsit fericirea alături de Cosmin, bărbatul cu care urmează să își întemeieze o familie.

„Întotdeauna mi-au plăcut răsturnările de situație bune… dar aceasta? Puțin neașteptat, mult mai magică și cu siguranță preferata mea de până acum. Se par4e că nu mai suntem personajele principale”, a scris Andreea Vilău în dreptul imaginilor.

Andreea și Cezar Ouatu au format un cuplu timp de aproximativ un an, după ce s-au cunoscut chiar de ziua de naștere a interpretului. În timpul relației, acesta a cerut-o în căsătorie de trei ori. Totuși, la scurt timp după ce make-up artista a acceptat inelul de logodnă, povestea lor de dragoste s-a destrămat definitiv. La vremea respectivă, Cezar Ouatu a transmis pe social media un mesaj prin care își exprimă recunoștința și admirația față de cea care i-a schimbat viața, dar și regretul profund legat de despărțire.

Ulterior, Cezar Ouatu și-a refăcut viața alături de Teodora, prezență discretă și absentă în lumina reflectoarelor, care i-a devenit rapid logodnică. El a preferat să își țină relația de iubire ferită de ochii curioșilor. În vara acestui an, artistul a devenit tată pentru prima oară. Copleșit de noul statut, acesta a publicat un mesaj emoționant în mediul online, împărtășind cu urmăritorii săi una dintre cele mai mari realizări din viața sa.

„O lume, lumea mea. Senină, nerăbdătoare, iubită, leoaică… Cu lacrimi în ochi de bucurie și o emoție greu de descris în cuvinte, spun pentru prima dată emotiv: mulțumesc, îngerul meu, prelungirea mea, cum ar fi zis un alt leu veritabil, tata și bunicul tău! Te-am așteptat atât și iată că ne-am regăsit. „Printre lacrimi de fericire, în drum spre tine, ți-am scris timid și câteva versuri, pentru că nu am putut mai mult de atâtea emoții:

Ai ales o lună plină / Cu a ta inimă senină / Ai venit discret pe lume / Cu al tău superb nume.

Te iubesc cât toată lumea, Serena Maria!”, a transmis proaspătul tată.

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