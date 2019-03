Cezar Ouatu a avut prima apariție la tv, după ce s-a despărțit de iubita lui, Andreea Vilău. El a vorbit despre perioada grea pe care o traversează. Moment în care a început să plângă.

„Da, ne ştim de mult timp şi chiar ne dorim binele. M-au făcut să cred că e ceva, mai mult decât o greşeală. Repet, pentru toţi bărbaţii, dacă greşiţi voi mai degrabă, e mult mai demn să fii sincer. Cu tot asumat. Eşec, despărţire, etc. Nu e problemă. Eu acum sunt bucuros de proiectele pe care le am. (…) Sunt sensibil! Pot părea penibil! Asta e. Ăsta sunt eu”, a spus Cezar Ouatu la Kanal D.

Cezar Ouatu s-a despărțit de iubita lui exact de Dragobete! A făcut anunțul pe pagina lui de socializare, pentru a nu mai da naște la diferite speculații:

„Nu s-a pus problema neapărat de o despărțire, dar, deocamdată, ceea ce am simțit eu sunt oarecum anumite drumuri separate în acest moment, dar nu se știe niciodată. Eu cred că da. Clar că fiecare dintre noi își asumă greșeli, chestii pozitive, chestii negative, nimeni nu e perfect. (…)

Noi am zis acum deocamdată să fim așa pe drumuri diferite, dar cred că avem multe de învățat, am avut multe de învățat unul de la celălalt. Noi tocmai am venit dintr-o vacanță din Republica Dominicană, a fost superb. Uneori sunt și factori externi, nu pot să dau prea multe detalii, care afectează uneori anumite… chimii dintre oameni”, a declarat Cezar Oatu.