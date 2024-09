Cezar Ouatu începe pregătirile pentru nuntă! I-a pus inelul pe deget când îşi pierduse speranţa: „Așteptarea se transformase în dezamăgire”

Cezar Ouatu și Raluca Jurca sunt pregătiți să facă pasul cel mare! Artistul a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii sale în urmă cu o lună, în Grecia, într-o locație de vis. A ales o bijuterie superbă, cu diamant, pentru partenera lui de viață, însă recunoaște că a avut ceva emoții atunci când a venit momentul de a-i adresa marea întrebare. S-a lăsat cu lacrimi și emoție, iar acum Cezar Oatu ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO unde va avea loc nunta, dar și de ce a ales el să se ocupe de tot.

Cezar Ouatu și-a luat inima în dinți și, în urmă cu o lună, în timpul unei vacanțe în Grecia, i-a adresat iubitei sale întrebarea „Vrei să fii soția mea?”. Răspunsul ei nu s-a lăsat așteptat, iar acum cei doi sunt în pregătiți pentru viitoarea nuntă. Interpretul a dezvăluit abia acum de ce acea cerere în căsătorie i-a dat mari emoții, dar și care este motivul pentru care nu a știut absolut nimeni de ea.

Cezar Ouatu spune totul despre cererea în căsătorie de vis și viitoarea nuntă

(CITEȘTE ȘI: Cezar Ouatu a cerut-o în căsătorie pe iubita lui într-un loc de vis! Cum arată Raluca Jurca)

” Nu a știut nimeni de acea minunată cerere în căsătorie, iar asta a făcut să fie și mai savuroasă cererea. În momentul în care ai deja doi, trei complici, se pierde acel miraj. Avem o filmare pe care nu am avut cum să o dau niciodată public pentru că eu m-am emoționat atât de tare pentru că am început să fac ca Joker. Am avut emoții mari, lacrimi, dar totul a fost oragnic și natural.

Inclusiv în laguna albastră, toți turiștii care erau pe acolo cu bărcile au venit lângă noi, scafandrii au venit să ne dea scoici de la fundul mării cadou. A fost super cute și super intim. Nu a știut nimeni” , a spus Cezar Ouatu pentru CANCAN.RO.

Cezar Ouatu a dezvăluit că partenera lui aștepta cu nerăbdare momentul în care să spună „Da”. Cei doi sunt înpreună de cinci ani, iar ea, ca orice femeie, abia așteaptă să devină mireasă.

„Așteptarea era în sufletul Ralucăi de ceva vreme, așteptare care se transformase în dezamăgire. Și pac, a venit nebunia. Am așteptat puțin, sunt puțin sărit de pe fix, iar totul a venit spontan încât ea nu a avut habar, nu a simțit. Asta m-a bucurat. Luasem inelul cu o săptămână înainte, așa am simțit eu. Chestiile construite nu mai au farmec. Atunci când construiești prea mult, se pierde. Mă bucur că după cinci ani am ajuns să ne cunoaștem foarte bine și să ne simțim dintr-o simplă grimasă, iar asta spune multe”, a spus artistul.

Interpretul, și mire, și organizatorul propriei nunți: „Eu centrez, eu dau gol”

(ACCESEAZĂ ȘI: Cezar Ouatu, pregătit să devină tătic! Artistul și iubita lui au planuri mari de viitor: „Facem un fel de botezo-nuntă”)

Pe lângă meseria de artist despre care știe toată lumea, Cezar Ouatu este și organizator de evenimente. Artistul știe bine jocul atunci când vine vorba despre o nuntă de vis, așa că el va fi cel care se va ocupa de toate. Artistul recunoaște că acest lucru îi oferă o presiune în plus, însă are deja ideile în minte.

„Nu am stabilit nimic despre nuntă. Nici ea, nici eu, ea nu are timp, eu colind în lung și-n lat. Eu, în calitate de producător și organizator de evenimente, eu voi fi wedding plannerul, eu centrez, eu dau gol. Plus că nu cred că are cum să știe mai bine ceea ce îmi doresc eu să fac. Încă nu avem o dată, dar urmează să o facem.

Anul viitor va avea loc, mie și Ralucăi ne place sezonul cald, deci, cu siguranță, va avea loc vara. Nu știm dacă va avea loc în România. Vreau să fie în zona aceea, un cadru natural, vara, toți invitații degajați, relaxați. Am un scenariu în cap, deci vara și într-un cadru natural.

Ceea ce îmi doresc eu este că trebuie să pară desprins dintr-un basm. Nu vreau să fie protocolar, și nu neapărat nunta aceea business. Nu ne interesează cât scoatem, mulțumim lui Dumnezeu suntem ok. Cu siguranță, veți fi părtași la momentul respectiv” , a spus Cezar Ouatu pentru CANCAN.RO.

Cezar Ouatu se consideră norocos că și-a găsit jumătatea, iar viitoarea soție îl sprijină și îl susține necondiționat. Desigur, susținerea este reciprocă: „Sunt norocos și eu pentru că dacă nu exista această chimie dintre noi, rămâneam acel râvnit burlac. Suntem norocoși că ne avem unul pe celălalt și că ne susținem în mod real. Este alături de mine în bussiness-urile mele, cum și eu o susțin pe ea și am încercat să-i dau aripi, ceea ce nu mai are nevoie acum” , a spus artistul.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.