Alertă în România! Ana Maria Ambroze a dispărut fără urmă. Sunați la Poliție dacă o vedeți

Este alertă de dispariție în România, după ce Ana Maria Ambroze a plecat fără permisie dintr-un centru de plasament din municipiul Iași și nu a mai revenit. Pentru găsirea fetei, oamenii legii fac apel către persoanele care pot oferi detalii despre minoră. Acestea sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Polițiștii ieșeni sunt în alertă! Ana Maria Ambroze este căutată de poliție, după ce a dispărut din centrul de ocrotire și nu s-a mai întors. Adolescenta de 15 ani a fost văzută ultima dată pe data de 30 octombrie. Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul uni de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

SEMNALEMENTE: aproximativ 1,60 m, 55 de kg, ten deschis, păr de culoare deschisă. La momentul plecării, adolescenta de 15 ani era îmbrăcată cu pantaloni negri, hanorac negru, iar în picioare avea adidași albi.

”La data de 30 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Iaşi au fost sesizați cu privire la faptul că numita AMBROZE ANA MARIA, de 15 ani, a părăsit voluntar centrul de ocrotire din municipiul Iași, fără permisiune și fără a mai reveni. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu pantaloni negri, hanorac negru, iar în picioare avea adidași albi. Semnalmente: aproximativ 1,60 m, 55 de kg, ten deschis, păr de culoare deschisă. Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis IPJ Iași.

Lege: Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Ana Maria Ambroze

Cine o vede pe Ana Maria Ambroze este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de polișie, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

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