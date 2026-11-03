ÎCCJ a dat verdictul în cazul lui Wiz Khalifa! Ce se întâmplă cu dosarul DIICOT

ÎCCJ a dat verdictul în cazul lui Wiz Khalifa! Ce se întâmplă cu dosarul DIICOT
Wiz Khalifa, victorie în instanță / Sursa foto: Profimedia
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Wiz Khalifa a obținut o nouă victorie în instanțele din România, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea prin care rapperul american solicita mutarea dosarului de revizuire de la Constanța la București. Mai mult, artistul a primit o decizie favorabilă și în cazul unei alte căi de atac, ceea ce schimbă situația juridică în care se afla după condamnarea la nouă luni de închisoare cu executare.

Cameron Jibril Thomaz, cunoscut publicului drept Wiz Khalifa, a intrat în atenția autorităților române în iulie 2024, după ce a consumat canabis pe scena festivalului Beach, Please!, organizat la Costinești. În urma incidentului, rapperul a fost cercetat pentru deținerea fără drept de droguri de risc, fiind găsite asupra sa peste 18 grame de canabis.

Wiz Khalifa

Foto: Profimedia

Instanța a admis contestația lui Wiz Khalifa

În decembrie 2025, acesta a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare. Ulterior, artistul a încercat să obțină anularea sau reanalizarea hotărârii prin intermediul unor căi extraordinare de atac. Inițial, demersurile sale au fost respinse de instanțele din Constanța, însă situația s-a schimbat după intervenția Înaltei Curți.

Pe lângă mutarea dosarului de revizuire la Curtea de Apel București, Wiz Khalifa a obținut o decizie favorabilă și în contestația în anulare. Prin hotărârea din 3 noiembrie 2026, instanța a admis contestația, a desființat decizia de condamnare din apel și a anulat mandatul de executare a pedepsei.

Dosarul urmează să fie rejudecat, următorul termen fiind stabilit pentru 12 noiembrie 2026, la ora 16:00. Astfel, situația juridică a rapperului rămâne în atenția instanțelor, iar procesul va continua pentru stabilirea unei noi soluții.

Solutia pe scurt: Decizia penală nr.1587/A din 03.11.2026 – În temeiul art. 432 alin. (1) C. proc. pen. admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul – condamnat H.C.J., (date) împotriva deciziei penale nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. Desfiinţează decizia penală nr. 1222/P din 18.12.2025 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 7777/118/2024. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 269/18.12.2025 emis de Tribunalul Constanţa. Acordă termen pentru rejudecarea apelului declarat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la data de 12.11.2026 ora 1600 pentru când se încunoștințează avocatul ales al intimatului-inculpat şi se întreprind demersuri pentru a se asigura prezenţa intimatului-inculpat prin videoconferinţă. În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.
Document: Hotarâre 1587/2026 03.11.2026

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