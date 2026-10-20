Wiz Khalifa, o primă victorie în instanță! Ce a decis Curtea de Apel București

Wiz Khalifa, o primă victorie în instanță! Ce a decis Curtea de Apel București
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Wiz Khalifa/ sursa foto: social media
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Wiz Khalifa este condamnat la nouă luni de închisoare cu executare, sentință primită în România pentru deținere de substanțe interzise de risc în vederea consumului propriu. Rapperul american a trecut de prima etapă prin care încearcă să scape de condamnare, iar instanța a luat o decizie importantă. 

Curtea de Apel București a admis marți, 20 octombrie, în principiu, contestația rapperului în parte și a stabilit ca următorul termen să aibă loc în data de 29 octombrie, la ora 13:00. Cu alte cuvinte, decizia nu anulează condamnarea lui Wiz Khalifa, dar instanța a acceptat să analizeze în detaliu unul dintre motivele invocate de artist. În plus, judecătorii au admis în principiu contestația întemeiată pe articolul 426 litera a) din Codul de procedură penală. Pe de altă parte, cererea formulată pe un alt temei a fost respinsă ca inadmisibilă. Astfel, încheierea pronunțată marți este definitivă și nu poate fi atacată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Condamnarea lui Wiz Khalifa ar putea fi suspendată

Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa și care este judecat în România, contestă decizia penală pronunțată la data de 18 decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța. La acel moment, artistul a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de substanțe interzise de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

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Totul a pornit în urma unui incident petrecut la festivalul Beach, Please! în Costinești, unde rapperul american a urcat pe scenă și a fumat canabis. Ulterior, a intrat în atenția autorităților și a fost trimis în judecată de DIICOT Constanța. Contestația artistului de anulare este o cale de atac prin care poate fi cerută desființarea unei hotărâri definitive, în anumite condiții prevăzute de lege. Așadar, admiterea în principiu permite trecerea la analiză a cererii, fără ca instanța să fi stabilit deja că aceasta este întemeiată.

Wiz Khalifa

Wiz Khalifa

Ce se va întâmpla la următorul termen

Următorul termen stabilit este 29 octombrie, iar atunci Curtea de Apel București va analiza contestația admisă în principiu. În acest context, dacă judecătorii o vor considera întemeiată, ar putea dispune desființarea hotărârii atacate și rejudecarea apelului. Până atunci însă, condamnarea definitivă rămâne în vigoare. Totuși, Wiz Khalifa se bucură de o primă victorie în instanță.

VEZI ȘI: Condamnarea din România îi dă planurile peste cap lui Wiz Khalifa. Rapperul și-a anulat concertele

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