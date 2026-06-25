Condamnarea din România îi dă planurile peste cap lui Wiz Khalifa. Rapperul și-a anulat concertele

Wiz Khalifa provoacă un val de reacții în industria muzicală după ce și‑a anulat, pe ultima sută de metri, întregul turneu european programat să înceapă în mai puțin de două săptămâni.

Decizia vine într‑un moment tensionat pentru rapper, care a transmis fanilor că „cearta lui cu legea este încă în desfășurare” și că va reveni în Europa „când nu mai încearcă să‑l bage la pușcărie”. Mesajul, direct și fără menajamente, a aprins imediat discuțiile online, mai ales că artistul se pregătea să urce pe scene mari din toată Europa.

Condamnarea din România îi dă planurile peste cap lui Wiz Khalifa

Anularea turneului este strâns legată de condamnarea primită recent în România, unde un tribunal i‑a dat nouă luni de închisoare cu executare, în lipsă, pentru posesie de cannabis. Dosarul își are originea în incidentul de la festivalul Beach, Please! din Costinești, în vara lui 2024, când Wiz Khalifa a fost reținut după ce ar fi fumat cannabis pe scenă, în fața publicului.

Episodul a făcut atunci înconjurul presei, iar autoritățile române au continuat procedurile chiar dacă artistul a părăsit țara imediat după eveniment. Condamnarea, deși contestată de echipa lui, rămâne activă și complică orice revenire în Europa.

Rapperul și-a anulat concertele

Turneul anulat lovește atât în fani, cât și în organizatori, care se bazau pe prezența rapperului pentru festivaluri cu mii de participanți.

Printre show‑urile afectate se numără CLOUT Prague din Cehia, concertul de la İstanbul Kongre Merkezi, apariția de la Slottsfjell în Norvegia, show‑ul de la CLOUT Festival din Polonia, dar și prezența la Openair Frauenfeld în Elveția, unul dintre cele mai mari festivaluri hip‑hop din lume. De asemenea, Wiz Khalifa nu va mai ajunge nici la Beach Grind în Estonia, unde era programat pentru două zile consecutive.

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